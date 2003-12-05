همه براي صنام بازي كردند ، سايپا شگفتي آفريد

به گزارش خبرنگار"مهر" اين درحالي بود كه پاس درديدار اين هفته خود با حساب 3 - صفروبا نتايج ( 24 - 26 ، 21 - 25 و 21 - 25 ) مغلوب تيم برق تهران شد.

برق كه روزهاي بحراني زيادي را ازسر گذرانده است، با ارائه يك بازي گروهي منسجم كه بيشتربا توپ گيري وسرويس هاي دقيق همراه بود، پاس را شكست داد وبه يك پيروزي بسيارارزشمند دست يافت. دراين مسابقه كه به داوري حميد راه جرديان و اصغرميرزائي درسالن ورزشي شهداي هفتم تيربرگزارشد، فرهاد ظريف ليبروي ملي پوش برق ازهمان ابتدا ميدان را دراختيار گرفت ودركناروي عملكرد عالي محمد رضا تندروان ورحمان محمدي راد درحملات سرعتي وقدرتي وتقسيم توپ بي نقص پرويز پزشكي باعث شد كه تيم پاس با وجود مشكل آشكار دردريافت توپهاي اول وگرايش به بازي ساده كاري ازپيش نبرد.

اماشگفتي بزرگ هفته را سايپا تهران رقم زد كه موفق شد تيم پرستاره پگاه اروميه را با حساب 3 بر2 وبا نتايج ( 19 - 25 ،

25 - 9 ، 25 - 21 ، 23 - 25 و 10 - 15 ) مغلوب كند. دراين بازي كه 140 دقيقه به طول انجاميد، كارگروهي وتاكتيكي سايپا تيم پگاه را تحت فشار قرار داد و تيم اروميه اي را كه با كم فروغي شنيسا ورانكو، دولژيونربوسنيائي خود دست به گريبان بود، دردفاع روي تور ناكام گذاشت. ارزش كار تيم سايپا وقتي نمود پيدا مي كند كه بدانيم درتركيب تيم پگاه جدا ازدوبازيكن بوسنيائي نفراتي چون بهنام محمودي، عباس قاسميان، سعيد معروف،علي نقدي، محمد حسين نجاتي ورضا بنيادي حضور داشتند كه همگي از ملي پوشان گذشته ياحال حاضركشورحضورداشتند. درتيم سايپا جداازاصغرنائيني پاسور42 ساله اين تيم كه بسان يك مغز متفكر عمل كرد، جواناني چون احمد فتاح، روح الله كولي وند، محمود توانائي وشاهرخ جلوه چهره درخشاني ازخود به نمايش گذاشتند و توپهاي زيادي را در زمين پگاه فرود آوردند. داوري اين مسابقه را محمد حسين شفقي و بهروزجعفري برعهده داشتند.

درمسابقه ديگرهفته بيستم، صنام تهران 3 برصفر وبا نتايج ( 29 - 31 ، 20 - 25 و 16 - 25 ) تيم قند شيروان را شكست داد. شيرواني ها كه فقط يك ست خوب بودند دردوست بعدي برابر سرويس هاي پرشي اميرحسين منظمي و دفاع هاي محكم محمد منصوري كاري از پيش نبردند. در اين بازي كه قضاوت آن را شهباز صدري و كيوان عابدزاده بر عهده داشتند، صنام بعد از مدتها محمد تركاشوند مصدوم را درتركيب تيم خود داشت و موفق شد ضعف قند شيروان را به خوبي عيان كند . سن بالا و عدم آمادگي مطلوب جسماني در سيماي شيرواني ها كاملا مشهود بود.

در اصفهان تيم پيكان در 3 ست پياپي ( 19 - 25 ، 14 - 25 و 19 - 25 ) تيم فولاد سبا را شكست داد . از دست دادن سرويس هاي پياپي و ضعف در سد سازي روي تور جزو نقاط اصلي ضعف تيم ميزبان بودند ودرنقطه مقابل در تيم پيكان كه اين مسابقه را به يك تمرين جدي تبديل كرده بود ، سعيد رضائي و محمد سليماني چهره شاخص تري نسبت به بقيه داشتند .

در اهواز هم تيم لوله سازي اين شهر 3 بر 1 ( 25 - 17 ، 23 - 25 ، 22 - 25 و 15 - 25 ) تيم دخانيات تهران را پشت سر گذاشت. در اين مسابقه كه جواني دخانيات تسليم تجربه جنوبي ها شد علي صالحي، محمد رضا دامغاني و ساسان خداپرست بهترينهاي تيم لوله سازي بودند و در تيم ميهمان هم بابك مظفري در مجموع چهره قابل قبولي در نقش يك پاسور از خود به نمايش گذاشت.

رقابتهاي اين هفته يادآور چند نكته مهم بود:

1- تيمهائي كه به كار گروهي خود متكي بودند نسبت به تيمهائي كه توجه به ستاره ها را دردستوركار خود داشتند، موفق ترظاهر شدند.

2- داوران واليبال ما نشان دادند كه اگر درمحيط هاي بدون تنش قرار گيرند، ازعهده دشوارترين مسابقه ها برمي آيند وما بايد تلاش كنيم تا آرامش لازم را براي قضاوت بدون نقص آنها فراهم كنيم.

3- تيمهائي كه جوانان را باور كرده اند، سود برده اند چون ورزش قهرماني بيشترزيبنده بازيكنان جوان، پرانرژي وبا انگيزه است وتيمهائي چون قند شيروان هم بايد اين اصل غيرقابل انكاررا بپذيرند.

* بهترين هاي هفته هشتم ليگ برتر واليبال باشگاههاي كشور