به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بین‌المللی چشم انداز توسعه روابط ایران و چین با محوریت گردشگری و تجارت از صبح تا عصر روز ۲۸ دی ماه در هتل لاله تهران به همت سفارت جمهوری خلق چین و انجمن دوستی ایران و چین برگزار شد.

در این برنامه حسین خلیفی نماینده سازمان گردشگری در شانگهای چین گفت: ما باید بتوانیم گردشگرانی که با هدف فرهنگی، تاریخی یا سیاحتی به ایران می‌آیند به نحو مطلوب راهنمایی کنیم یک مساله ای که در احل اتفاق است این است که در دنیا چینی‌ها زندگی جدیدی خارج از کشورشان تجربه کنند بسیاری از آنها می‌گویند ما می‌خواهیم به ایران برویم تا با عشایر زندگی کنیم و یا در هتل‌های سنتی اقامت داشته باشیم. در حقیقت گردشگران به سمت تجربه کردن زندگی‌های سخت می‌روند. چینی‌ها هر چه بخواهند در ایران وجود دارد همه تمدن ما در اصفهان جمع شده است. ما می‌توانیم روح کنجکاو چینی‌ها را با فرهنگ خود بخریم.

وی گفت: دوستان چینی فرهنگ ما را می‌پسندند. بیشترین توریسم ایران تاریخی و فرهنگی است. ما هم که در ایران از این نوع گردشگر به وفور داریم.

خلیفی گفت: شرکت در نمایشگاه‌های مختلف ایران و چین می‌تواند در شناخت هر دو کشور تاثیر زیادی داشته باشد. ما در حوزه ارتباطات و مدیا نواقص زیادی داریم چرا باید چینی‌ها تصور کنند که در برخی مواقع ایران ناامن است؟ اگر ارتباط مستقیم بین مدیای دو کشور برقرار شود می‌شود کاری کرد که چینی‌ها متوجه شوند ایران در خاورمیانه امن ترین کشور است.

وی گفت: ایجاد رویدادهای مهم یکی از اقدامات دیگر است که به شناخت دو کشور کمک می‌کند ساخت فیلم‌های مشترک در این زمینه بسیار تاثیرگذار است. هر خارجی که وارد ایران می‌شود یک توریست محسوب خواهد شد. یکی از کارهایی که اتاق بازرگانی تهران روی آن خوب کار کرد و با دفتر ما در چین همکاری داشت سروسامان دادن به توریست‌های سرمایه‌گذاری بود. ما توانسته ایم سرویس‌های مختلفی به تورهای سرمایه‌گذاری که به تهران می‌آمدند بدهیم تا آنها راضی باشند وقتی افراد برای سرمایه‌گذاری به کشوری مراجعه می‌کنند وزنه‌های سنگینی ازلحاظ اجتماعی و مالی هستند وقتی چینی‌ها سرویس خوبی را از طرف ایرانی می‌بینند و ایران را بهتر می‌شناسند خودشان مبلغ کشور ایران در چین می‌شوند.

در ادامه این برنامه وانگ چینگ جون رایزن سیاسی و فرهنگی سفارت چین در ایران گفت: روابط سیاسی ایران و چین بسیار خوب است و مردم دو کشور با هم تعامل دارند این دو کشور می‌توانند در مسائل دیگر نیز تبادل نظر بیشتری داشته باشند و یا در حوزه ارائه تسهیلات بیشتر ویزا به عنوان مثال می‌توان زمان صدور ویزا را کمتر کرد و یا معافیتی برای دارندگان پاسپورت خاص در نظر گرفت و یا برای حفاظت امنیت و دارایی چینی‌ها در ایران اقداماتی را انجام داد. همچنین دو کشور می‌توانند در مورد ایجاد سیستم‌هایی برای بیمه گردشگران و یا برخورد با موارد اضطراری برای گردشگران کشور انجام دهند. در کنار همکاری‌های دو کشور می‌توان انجمن‌های صنفی مانند انجمن صنفی گردشگری تشکیل داد تا مشکلات گردشگری دو کشور را حل کند.

وی افزود: امیدوارم همکاران ما در ایران بتوانند روند توسعه صنایع چینی را بیشتر کنند قبلا چینی‌ها به خارج از کشور برای خرید می‌رفتند اما اکنون چینی‌ها بیشتر مایلند از فرهنگ و رسوم کشورهای دیگر باخبر شوند آنها همچنین از تکنولوژی روز استفاده می‌کنند بیشتر گردشگران چینی جوانان هستند که از نرم افزارهای به‌روز هنگام سفرشان استفاده می‌کنند. بهره گیری از رستوران‌های چینی نیز انتظار گردشگران را برآورده می‌کند. باید در حوزه بهبود زبان چینی در ایران راه حلی پیدا کرد. به عنوان مثال باید تعداد راهنمایان چینی زبان را افزایش داد و یا اطلاعیه‌ها و تابلوهای چینی زبان بیشتر شود. همچنین باید درحوزه تبلیغ سفر به ایران بیشتر کار کنیم.