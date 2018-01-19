به گزارش خبرگزاری مهر، شهردارمنطقه ١٢ تهران با تشریح آخرین وضعیت ملک معروف به کفش ملی در میدان قیام گفت: این ملک اکنون تحویل کارشناسان کفش ملی شده است تا طرح پیشنهادی خود را مبنی بر مقاوم‌سازی و مرمت بنا تهیه و به قید فوریت به میراث فرهنگی استان تهران ارائه کنند تا پس از بررسی تخصصی در میراث فرهنگی نتیجه به شهرداری منطقه ۱۲ اعلام شود.

پیمان حسین محسنی افزود: شهرداری تهران در حفظ آثار و ابنیه تاریخی همواره پیشقدم بوده است.

وی در ادامه گفت: ناایمنی ملک میدان قیام باعث مخاطره جدی برای شهروندان است و در این رابطه اقدام سریع توسط مالک یا مالکین جهت رفع خطر با توجه به گزارشات کارشناسی سازمان مدیریت بحران و دیگر نهادهای مرتبط لازم است .

محسنی در پایان اظهار کرد: در رابطه با ملک کفش ملی، مالکین با هماهنگی میراث فرهنگی امکان تهیه طرح‌های قابل اجرا جهت مقاوم سازی و مرمت را دارند و شهرداری منطقه ۱۲ طبق ضوابط و مقررات به محض دریافت تاییدیه طرح توسط میراث فرهنگی نسبت به صدور مجوز لازم اقدام خواهد کرد.