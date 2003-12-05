"ديويد همينگز " هنرپيشه اي ازهنرپيشگان استثنايي درگذشت

به گزارش خبر گزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه كه باايفاي نقش تاثيرگذاردرنمايشهاي دهه 60 به شهرت ومحبوبيت دست يافت براثرحمله قلبي چشم ازجهان فروبست.

" همينگز" درحال ايفاي نقش درآخرين فيلمش تحت عنوان " كودك سامانتا" دررماني بود كه براثرحمله قلبي بي هوش شد وپزشكان نيزنتوانستند براي بهبودش كاري را انجام دهند.

اين هنرپيشه خط مشي هنري اش را درسن 9 سالگي آغازكرد ودردهه 1950 بازيگري را به طورجدي تجربه كرد.

اودرفيلمهاي اوليه اش نقش جوانان سرخورده را درانگلستان پس ازجنگ بازي مي كرد اما درحقيقت با ايفاي نقش درفيلم " بزرگ كردن" به كارگرداني " ميكلانژلو آنتونيوني " به شهرت ومحبوبيت دست يافت. اودراين اثر، نقش عكاسي را بازي كرد كه ازصحنه قتل عكس مي انداخت.

ازديگرآثارمطرح وي مي توان به فيلمهاي " شهركاملوت" ،" باربارلا" ، " گلادياتور" و " آخرين دستور" اشاره كرد . اين هنرپيشه درفيلم موزيكال " باربارلا " نقش مقابل " جين فاندا" را بازي كرد وتحسين منتقدان را برانگيخت.

ازواپسين پروژه هاي اين هنرپيشه فقيد مي توان به فيلمهاي " بازي جاسوسي " ،" دارودسته نيويوركي " و" ليگ آقايان استثنايي " اشاره كرد.

