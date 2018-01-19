اختصاص ۱۲۳۷ میلیارد تومان اعتبار طرح فراگیر اشتغال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید نور محمدپور عصر امروز جمعه در جلسه شورای اشتغال هندیجان با اشاره به وضعیت نسبتا خوب این شهرستان نسبت به استان اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در هندیجان ۴۱.۱ درصد هست که نسبت به معدل استان بهتر و از کشور هم دو درصد بالاتر است. همچنین نرخ بیکاری را اگر در مقایسه با سال ۹۰ که ۱۷ درصد بوده که در سال گذشته با کاهش محسوس هشت درصدی روبرو بوده است.

وی افزود: جمعیت بیکار هندیجان در سال یک هزار و ۹۱۰ نفر بوده که سال گذشته یک هزار و ۱۹ نفر افزایش یافته است. همچنین جمعیت شاغل این شهرستان در سال ۹۰ تعداد ۹ هزار و ۲۷۴ بوده که در سال گذشته به ۱۱ هزار و ۷۷۶ نفر رسید، یعنی دو هزار و ۵۰۲ نفر یعنی نزدیک ۲۷ درصد به جمعیت شاغل اضافه شد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه در سال گذشته جمعیت شهرستان در سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۶۲ نفر بوده تصریح کرد: خوشبختانه امسال اعتبارات خوبی برای استان خوزستان درنظر گرفته شده که امیدوارم از آنها به نحو احسن استفاده و مانند سال های گذشته نشود.

محمدپور با اشاره به انجام اقدامات خوب خوزستان از جمله شناسایی رشته های پراشتغال خوزستان برای اشتغالزایی گفت: در بحث روستایی ۳۰ رسته شغلی برای ما تعیین کردند که طرح های کشاورزی، صنعت و بخش خدمات را شامل می شود.

وی بیان کرد: در زمینه اشتغال فراگیر نیز ۱۱ رسته به استان خوزستان ابلاغ شده که شامل صنایع پایین دستی پتروشیمی، پوشاک، صنایع دستی، مدیریت مصرف انرژی، شیلات، فرآورده های لبنی، فرآوری محصولات دامی، صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی، بازرگانی و پخش، فناوری اطلاعات و محصولات گلخانه ای است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه اعتبارات مشاغل خانگی امسال نسبت به سال گذشته حدود هفت درصد افزایش داشته ادامه داد: در سال گذشته اعتبار مشاغل خانگی ۵ میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۳۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. در شهرستان هندیجان مجموعا سال گذشته ۱۵ طرح ارائه شده و ۶۳۰ میلیون ریال مبلغ ریالی آن هست ولی امسال مجموعا ۷۷ طرح با اعتبار ۵ هزار و ۱۵۰ میلیون ریال (هفت درصد اعتبارات استانی) به ما اعلام شد.

محمدپور با اشاره به طرح فراگیر اشتغال به عنوان یکی از سیاست های دولت اضافه کرد: یک هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان در این راستا برای خوزستان پیش بینی شده که در قالب طرح های توسعه ای، ایجادی و سرمایه در گردش است. همچنین شامل تخفیفات دو الی هفت درصد می شود و سرمایه گذاران می توانند طرح های خود را به کمیته های فنی و کارگروه اشتغال شهرستان یا استان ارائه کنند.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ ۵۰ درصد اعتبار طرح فراگیر اشتغال به خوزستان عنوان کرد: طرح دیگر مشاغل روستایی و عشایری هست که تسهیلات آن از ۱۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان برای طرح های استانی است؛ البته طرح های ملی نیز تا ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات دارند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان در پایان با اشاره به اعتبار ۵۰۰ میلیاردی اشتغالزایی روستایی و اینکه سود تسهیلات آن در روستاها ۶ و روستاهای مرزی ۴ درصد است، گفت: در سامانه رصد تعهد اشتغال شهرستان هندیجان ۳۵۷ نفر بوده که اشتغالزایی برای ۲۳۵ نفر انجام و ۶۵.۸ درصد آن محقق شده است.