به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز جمعه در اظهاراتی اعلام کرد: با هرگونه تهدید ضد امنیت خود مقابله می کنیم.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: اجازه نخواهیم داد که ساختار تروریستی و مخل امنیت ملی ما در مرزهای ترکیه تشکیل شود.

بنعلی ایلدریم در ادامه تصریح کرد: این حق طبیعی، قانونی و بین المللی ترکیه است. هدف ما نابودی تروریسم است.

لازم به ذکر است، منابع کُردی ساعاتی پیش اعلام کردند که نیروهای ترکیه از نیمه شب گذشته منطقه عفرین در شمال سوریه را به شدت زیر آتش قرار داده اند.

در همین رابطه، ۲۰ اتوبوس حامل نیروهای موسوم به ارتش آزاد سوریه از شهر کلیس ترکیه برای شرکت در عملیات عفرین به سوی منطقه «اعزاز» در شمال سوریه حرکت کردند.

همچنین، نور الدین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه نیز ساعاتی پیش در این خصوص اعلام کرده بود: عملیات عفرین واقع در سوریه در حقیقت با گلوله باران مناطق مرزی شروع شده است. موضوع طلب می کند که تاخیری رخ ندهد.

لازم به ذکر است، ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا یکشنبه ۲۴ دی ماه سال جاری اعلام کرد که همراه با گروه‌های معارض سوریه قصد دارد نیروی مرزی جدیدی متشکل از ۳۰ هزار نفر در سوریه تشکیل دهد؛ اقدامی که بر عصبانیت ترکیه درباره کمک های واشنگتن به کُردهای مورد حمایت آمریکا افزوده است.

یک مقام ارشد نظامی ترکیه در این باره اعلام کرده بود که دلیل احضار کاردار آمریکا در آنکارا به وزارت خارجه کشورش در هفته های گذشته نیز همین مورد بوده است.

نیروهای جدید تحت فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه (از گروه های کُردی تحت حمایت آمریکا در سوریه) بوده و قرار است حمایت ها و کمک های واشنگتن را نیز دریافت کنند.