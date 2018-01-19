جمهوری اسلامی ایران با اقتدار تمام در منطقه شناخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد شهید استان زنجان، اسدالله درویش امیری بعد از ظهر جمعه در آئین بزرگداشت شصت و دومین سالگرد شهادت شهید مظفر علی ذوالقدر ( شهید ملی و ازشهدای فدائیان اسلامی در سال ۱۳۳۴) و یادواره ۴۵۰ شهید شهرستان خدابنده در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای اشراق شهر قیدار اظهار کرد: اکنون در آستانه چهلمین بهار انقلاب اسلامی هستیم و همه میدانیم که این انقلاب را به سختی و با شجاعت بدست آوردهایم.
درویشامیری افزود: درخت انقلاب پس از ۴۰ سال تنومند شده چون با خونهای به ناحق ریخته شده شهدا آبیاری شده است از اینرو با توجه به گامهای قابل توجهی که در کشور برداشته شده باید از این پس نیز بر کارنامه افتخارات انقلاب افزوده شود.
وی بابیان اینکه خون شهدا به ثمر رسیده است، بیان کرد: امروز به قلههای رفیعی از سربلندی دست یافتهایم به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران با اقتدار تمام در منطقه شناخته میشود که این مهم جز به برکت خون پاک شهیدان به دست نیامده است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه باید همچون گذشته و با همدلی و یکرنگی پیشرفتها را یکی پس از دیگری رقم بزنیم، گفت: آنچه در ۴۰ سال گذشته ما را به قلههای رفیع سعادت رسانده است همنوایی و همافزایی بوده و امروز نیز باید این راه را به نحو احسن ادامه دهیم.
مردم خدابنده با تقدیم شهدا وفاداری خود به نظام و امام را ثابت کردند
فرماندار شهرستان خدابنده گفت: مردم خدابنده با تقدیم شهدا وفاداری خود به نظام و امام را ثابت کردند.
حمید میرزاییفرد با بیان اینکه مردم شهرستان خدابنده دینمدار و قدرشناس هستند، افزود: مردم شهیدپرور این دیار سهم بسزایی در دفاع مقدس داشتهاند و تقدیم ۴۵۰ شهید والامقام و وجود شهدایی چون شهید مظفرعلی ذوالقدر گواه این سخنان است.
وی اضافه کرد: بیش از ۶ هزار رزمنده از شهرستان خدابنده برای جنگ با دشمن به جبههها شتافتند و این موضوع نشان از ولایتمداری مردمان دلیر این منطقه است.
فرماندار شهرستان خدابنده با بیان اینکه میتوان گفت که این شهرستان قطب کشاورزی استان محسوب میشود، اظهار کرد: به تعبیری سالانه ۶۰ درصد گندم مصرفی استان توسط کشاورزان این شهرستان تولید میشود.
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