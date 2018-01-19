به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس راه استان ایلام ساعتی پیش در گفتگو با خبرنگاران گفت: برابر پیش بینی سازمان هواشناسی با افزایش برودت هوا از عصرامروز جمعه شاهد بارش نزولات آسمانی در استان خواهیم بود.

وی اظهار داشت : با توجه به پیش بینی های انجام شده و شروع بارش نزولات آسمانی خصوصا در مناطق کوهستانی و ارتفاعات به همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای خودروها به منظور پیشگیری از حوادث رانندگی ضروری است.

وی ادامه داد: ماموران این پلیس با تجهیزات کامل ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان حضور دارند و رفتار های ترافیکی رانندگان را رصد خواهند کرد و در صورت بارش برف در گردنه های برف گیر از خودروهای که فاقد زنجیر چرخ باشند جلوگیری می کند.

وی افزود : با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی یکی از عامل های اصلی تصادفات است لذا از کلیه رانندگان عزیز که در سطح محور های مواصلاتی استان تردد می کنند تقاضا می شود که رانندگی خود را بر اساس وضعیت جوی تنظیم و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز مانند سرعت و سبقت خودداری کنند.

رئیس پلیس راه ایلام تصریح کرد: رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پر خطر و همچنین همراه داشتن و استفاده از تجهیزات زمستانی به عنوان مهمترین توصیه ما مد نظر رانندگان باشد.