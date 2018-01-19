ماتیس:حمله کره شمالی واکنش گسترده نظامی ما را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا با شرکت در مؤسسه «جان هاپکینز» به اعلام راهبرد نظامی جدید آمریکا پرداخت.

وزیر دفاع آمریکا در این باره گفت: هرکاری که انجام می دهیم باید در راستای تقویت و مرگبار بودن ارتش ما صورت بگیرد؛ چرا که نمی توانیم با تسلیحات دیروز در منازعات فردا موفق شویم.

«جیمز ماتیس» ادامه داد: رقابت های راهبردی میان دولت ها و نه تروریسم، اکنون به نگرانی مهمی در امنیت ملی ما مبدل شده است. هرگز با حمله به آمریکا یا متحدین این کشور دچار اشتباه نشوید؛ چرا که شکست خواهید خورد.

وی در ادامه تهدید کرد: هرگونه حمله هسته ای از طرف کره شمالی با واکنش گسترده نظامی ما مواجه خواهد شد. کره شمالی تهدیدات خود خطاب به همسایگان خود را افزایش داده است.

در راهبرد دفاعی جدید آمریکا همچنین از روسیه و چین به عنوان «تهدیدات اصلی» نام برده شده است.