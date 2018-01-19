به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت توافق هسته ای ایران هنوز زنده است و تا زمان بررسی بعدی آمریکا همچنان پابرجاست.

وی افزود: تصمیمی در خصوص توافق هسته ای در واشنگتن اتخاذ نشده است و ما هیچگونه خدشه ای به این توافق را نمی پذیریم.

به گفته وزیر خارجه روسیه، اروپایی ها به خوبی خطرات این مساله را درک می کنند.

لاوروف با انتقاد از رویکرد ضدایرانی آمریکا یادآور شد: درخواست از ایران برای مداخله نکردن در امور خاورمیانه غیر ممکن است زیرا تمامی کشورها منافع خود را دارند و این مساله شامل عربستان نیز می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اشاره به تحولات سوریه تاکید کرد: ما ناظران روس را از شهر عفرین خارج نخواهیم کرد و به دنبال ایجاد منطقه کاهش تنش در ادلب هستیم.