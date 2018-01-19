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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۲۳:۰۸

تصادف محور سلماس - خوی ۳فوتی در پی داشت

تصادف محور سلماس - خوی ۳فوتی در پی داشت

ارومیه - برخورد تریلی و سواری پراید در محور سلماس -خوی حدفاصل گردنه قره تپه سه فتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سانحه که عصر جمعه روی داد سه تن از سرنشینان سواری پراید در دم جان باختند و مصدوم این حادثه نیز پس از رهاسازی امدادگران هلال احمر و آتش نشانی توسط کارکنان اورژآنس به بیمارستان سلماس منتقل شد.

سرگرد علیلو فرمانده پلیس راه خوی - سلماس در این خصوص اظهارداشت: به چپ از سوی راننده سواری پراید را علت بروز این سانحه اعلام کرد.

روز گذشته نیز براثر برخورد وانت پیکان و کامیون در همین محور حدفاصل گردنه قره تپه ۲ تن کشته شدند.

گردنه قره تپه از نقاط حادثه خیز در محور سلماس - خوی محسوب می شود.

کد مطلب 4204216

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