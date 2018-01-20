پروژه زیرگذر آزادی ۸۳ درصد پیشرفت دارد

محمدرضا فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات خاک برداری در ورودی آزادی به بهمنیار در حال انجام است، اظهار کرد: عملیات شمع و ستون هم در ورودی زیرگذر آزادی به استقلال در حال اجراست.

وی جمع حفاری شمع‌ها در این پروژه را ۳۰ هزار متر مکعب عنوان و تاکید کرد: حجم خاک برداری در زیرگذر آزادی، ۱۹۸ هزار مترمکعب بوده که تاکنون ۱۴۸ هزار مترمکعب انجام شده است.

فرقانی اظهار داشت: از ۱۸۶ میلیارد تومان مبلغ قرارداد، ۸۳ میلیارد تومان صورت وضعیت تایید شده است.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۱ درصدی تقاطع شهید بادپا (راه آهن) اظهار داشت: در این پروژه تمامی ستون‌ها اجرا شده و عملیات خاک مسلح رمپ‌ها اجرا شده است.

معاون فنی و عمرانی شهردار کرمان همچنین از پیشرفت ۴۸ درصدی تقاطع شهید الله‌دادی (ابوذر) خبر داد و تصریح کرد: عملیات اجرای خاک مسلح در سه رمپ این پروژه هم در حال انجام است.

وی با اشاره به تولید ۹ سگمنتال از ۲۲۹ سگمنتال مورد نیاز این تقاطع گفت: از ۲۹ میلیارد تومان مبلغ قرارداد، ۱۸ میلیارد تومان توسط مشاور تایید شده است.