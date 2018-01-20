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۳۰ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۹

مقاوم سازی و بازسازی بنای میدان قیام در اولویت است

مقاوم سازی و بازسازی بنای میدان قیام در اولویت است

شهردارمنطقه ١٢ تهران با تشریح آخرین وضعیت ملک معروف به کفش ملی در میدان قیام گفت : ملک مذکور هم اکنون تحویل کارشناسان کفش ملی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پمان حسین محسنی شهردار قلب طهران با بیان این مطلب گفت: شهرداری در حفظ آثار و ابنیه تاریخی همواره پیش قدم بوده است.

وی افزود: عدم ایمنی در ملک میدان قیام دارای مخاطره جدی برای شهروندان است و در این رابطه اقدام سریع توسط مالک یا مالکین جهت رفع خطر با توجه به گزارشات کارشناسی سازمان مدیریت بحران و دیگر نهادهای مرتبط لازم است.

محسنی در پایان گفت: در رابطه با ملک کفش ملی ، مالکین با هماهنگی میراث فرهنگی امکان تهیه طرح های قابل اجرا جهت مقاوم سازی و مرمت را داشته و شهرداری منطقه ۱۲ ؛ طبق ضوابط و مقررات به محض تاییدیه طرح توسط میراث فرهنگی نسبت به صدور مجوز لازم اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 4204357

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