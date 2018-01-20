اجرای طرح مقابله با بیابان زایی در ۲ هزار هکتار از اراضی قزوین

حمیدرضا اله بداشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کار بزرگ و بی‌نظیری در حال انجام است، اظهار کرد: سازمان بسیج سازندگی از آغاز امسال با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری و دولت مبنی بر استفاده از توان بسیج در رفع معضل ریزگردها و بیابان‌زدایی برای کمک به دولت وارد کار شد.

وی با بیان اینکه باید بحث ریزگردها و بیابان زدایی در قزوین جدی گرفته شود، افزود: اگر این نکته مهم را جدی نگیریم و از کنار آن ساده عبور کنیم مطمئناً در آینده ای نه چندان دور با مشکلات جدی روبرو خواهیم بود که امروز گوشه ای از آن را در برخی از استان ها کشور می بینیم.

اله بداشتی افزود: اعتقاد ما این است که بحث مبارزه با ریزگردها مستلزم یک کار جهادی و انقلابی و هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر بین دستگاه‌های دولتی و مخصوصاً فراهم کردن زمینه ورود مردم به مقابله با این پدیده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه بیان کرد: بسیج سازندگی استان قزوین مسئولیت بیابان زدایی و کاشت نهال در بیش از ۲ هزار هکتار از بیابان‌های بویین زهرا و آبیک را بر عهده گرفته است.

پایان کاشت نهال در ۱۳۰۰ هکتار از بیابان‌های بوئین‌زهرا

رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: بیش از ۱۳۰۰ هکتار از این بیابان‌ها در شهرستان بویین زهرا قرار داشت که کاشت نهال در آن هفته گذشته به اتمام رسید.

وی افزود: مناطق دوقوزلو، ابراهیم آباد و خان آباد در بویین زهرا بیشترین میزان کاشت نهال را داشته اند.

اله بداشتی با بیان اینکه در این مناطق بیش از ۲۷۰ هزار اصله نهال کاشته شده است، تاکید کرد: نهال‌های آتریپلکس، قره داغ و تاغ از گونه هایی هستند که در این بیابان ها کاشته شده اند.

وی همچنین از آغاز کاشت نهال در بیابان‌های آبیک نیز خبر داد و گفت: این طرح در آبیک نیز در مناطق حاج رحمان شرقی و غربی آغاز شده و در صورت مساعد بودن هوا تا ۱۰ روز آینده به پایان خواهد رسید.

رئیس سازمان بسیج سازندگی در پایان یادآور شد: موضوع بیابان‌ها در عین حال که یک تهدید برای نظام است، می‌تواند به سادگی تبدیل به یک فرصت بسیار ارزشمند و اقتصادی برای کشور بشود و منشأ تولید درآمدها و ثروت و استقرار جمعیت در روستاها و آبادانی در کشور شود. لذا بسیج با این رویکرد که بتواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند، با استفاده از ظرفیت تخصصی علمی که در اختیار دارد و همچنین انگیزه و عشق جوانان و مردم برای نقش‌آفرینی در این رابطه و تأکیدات مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای این کار اعلام می‌کند.