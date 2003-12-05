بررسي بند 7 قطعنامه 598 از مهم ترين وظايف مجلس است

حميد رضا حاج بابايي نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي همزمان با سالروز متجاوز شناخته شدن عراق به خاك ايران در 18 آذر 1370 در گفت وگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر اظهار داشت :از ويژگيهاي حمله عراق به ايران مي توان به دو مورد اشاره كرد ؛ اول اينكه اين حركت با برنامه ريزي آمريكا انجام پذيرفت و كشورهاي اروپايي ومنطقه و دو ابرقدرت امريكا وشوروي از اين حركت كاملا آگاه بودند .دوم اين كه همه آنها از عراق حمايت مي كردند وجمهوري اسلامي ايران را براي خودشان يك خطر بزرگ مي دانستند . به همين دليل اجازه ندادند تا اخرين لحظه عراق به عنوان متجاوز معرفي شود و زماني هم كه عراق بعنوان متجاوز اعلام شد زماني بود كه خاوير پرز دكوئيار در حال اتمام دوره دبير كلي اش بود و آمريكا هم با وي مخالف بود دكوئيار هم براي اينكه حركت موثري از خودش برجاي گذارد يك حركت تاريخي انجام داد ود نيا را در مقابل عمل انجام شده قرار داد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در ادامه پيرامون بند هفت قطعنامه گفت : درمورد بند هفت قطعنامه 598 ما ديدگاهمان بسيار بيشتر از رقم 97 ميليارد دلار است كه سازمان ملل اعلام كرده رقم مورد نظر ما چيزي حدود هزار ميليارد دلار است . وليكن همان 97 ميليارد دلاري هم كه اعلام كردند هنوز پرداخت آن عملي نشده است .

مجلس به نظر من قدم موثري در اين زمينه برنداشته است همانطور كه مجلس در رابطه با پروتكل الحاقي اعلام نظر مي كرد و به دنبال دو فوريتي و يا سه فوريتي كردن اين موضوع بود ، مي تواند در اين زمينه هم نقش آفريني كند و شايد يكي از مهم ترين وظايف مجلس است. حميد رضا حاج بابايي

وي افزود : عراق در طول مدت تصويب قطعنامه 598 در سازمان ملل تا به امروز وضعيت خاص ويژه اي داشته است . پس از اين مصوبه عراق به كويت حمله كرد بعد از آن حمله آمريكا به عراق را داشتيم . وضعيت متزلزل صدام در عراق در چند سال گذشته و بعد از همه اين موارد اشغال نظامي عراق توسط آمريكا و انگليس را از جمله علل بي ثباتي عراق بوده است. در واقع در طول پانزده سالي كه از جنگ گذشته تقريبا مي شود گفت عراق وضعيت به ساماني را نداشت . از طرفي هم جمهوري اسلامي ايران تمام توانش را انجام اين كار به كار گرفت ولي عراق تحريم اقتصادي بود و زمينه اي براي اجرايي شدن اين بند از قطعنامه وجود نداشت .

حاج بابايي خاطر نشان ساخت: به نظر من هم اكنون، هم چنين زمينه اي براي اين كار وجود ندارد البته ما بايد بر اين موضوع اصرار داشته باشيم كه حقمان را از عراق بگيريم ، به نظر من علت عدم اجراي بند 7 ضعف ديپلماسي ايران نبوده است ، بخش عمده اي از آن به علت شرايط موجود در دنيا و عراق است.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي در مورد شرايط كويت كه پس از جنگ خليج فارس توانست غرامت خود را از عراق باز پس گيرد تصريح كرد: كويت آن مقداري كه دريافت مي كند در واقع توسط آمريكا است كويت مبلغ بالايي را تعهد كرد كه به آمريكا بپردازد و آمريكا هم از طريق كويت هم از نفت عراق و هم كويت همزمان با هم تغذيه مي كند همه اينها به دليل اين است كه هم قدرت دست آمريكاست و هم شرايط سازمان ملل به نفع آنهاست .

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران ديپلماسي قوي را به كار گرفته اما ممانعت آمريكا و برخي از كشورها كه عضو شوراي امنيت سازمان ملل هستند وشرايط منطقه اين اجازه را به ايران نداده و گرنه هر زمان فرصت براي پيگيري اين قضيه وجود دارد . البته من نمي خواهم بگويم كه در طول اين مدت گذشته ما تمام وكمال به دنبال اين قضيه بوديم و آن را پيگيري كرديم قطعا يك سري از سستيها و عدم پافشاري ها هم از سوي ما بوده است .ما قدرتمندانه تر اين موضوع را پيگيريكنيم تا بتوانيم براي ملت ايران احقاق حقوق بكنيم.

عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي عملكرد مجلس در پيگيري اين قضيه را بسيار ضعيف ودر حد صفر دانست و متذكر شد: مجلس به نظر من قدم موثري در اين زمينه برنداشته است همانطور كه مجلس در رابطه با پروتكل الحاقي اعلام نظر مي كرد و به دنبال دو فوريتي و يا سه فوريتي كردن اين موضوع بود ، مي تواند در اين زمينه هم نقش آفريني كند و شايد يكي از مهم ترين وظايف مجلس است در اين مورد مجلس بايستي حرف اول را بزند. مجلس مسئول ترين نهاد در رابطه با اين قضيه است كه بايستي پيگيري كند.

حاج بابايي در پايان خاطر نشان ساخت: مجلس در اين رابطه قدمهاي موثري برنداشته است و تا جاييكه من مي دانم كار خاصي در كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه صورت نگرفته است .