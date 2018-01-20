انجام عمل جراحی رایگان برای قربانیان اسیدپاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، روشنک سادات برکت با اشاره به تشکیل انجمنی برای یاری رسانی به قربانیان اسیدپاشی در کشور افزود: انجمن اسید پاشی به ریاست دکتر فروتن فوق تخصص جراحی پلاستیک بنیان گذاشته شده و اعمال جراحی این افراد را به طور رایگان انجام می دهد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های درمان قربانیان اسیدپاشی بسیار زیاد است، ادامه داد: متاسفانه قربانیان اسیدپاشی تاکنون فاقد مکانی هستند که دور هم جمع شوند و ساعاتی را کنار هم بگذرانند.

برکت با اشاره به اینکه قربانیان اسیدپاشی در بیشتر موارد بینایی خود را از دست داده اند، خاطرنشان کرد: بیشتر قربانیان اسیدپاشی از ناحیه صورت دچار است شده اند و به همین دلیل از تردد در سطح جامعه خودداری می کنند. به همین منظور باید فضای مناسب برای این افراد پیش بینی شود تا بتوانند در مکانی دغدغه های یکدیگر را مطرح کنند که این مهم جز با حمایت خیرین میسر نخواهد شد.