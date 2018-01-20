به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری امروز شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: تاکنون بیش از ۵ هزار طرح در سامانه کارا در سراسر کشور ثبت شده است.

وی افزود: تاکنون ۲۵ درصد تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری ابلاغ شده است و ملاک ارزیابی آن میزان اشتغال ایجادی است.

منصوری اظهار داشت: با توجه به اینکه طیفی از وام ها با نرخ سود متفاوت داریم اما معتقدیم که وام ایجاد اشتغال نمی کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بحث پرداخت وام مقداری نظام بروکراسی زمان خود را می طلبد.

وی با یادآوری اینکه تاکنون ۲۵ درصد تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری ابلاغ شده است و ملاک ارزیابی آن میزان اشتغال ایجادی است، گفت: حدود ۲ هفته قبل کار آموزش کارآفرینان را آغاز کردیم و استان کرمانشاه اولین استانی بود که به صورت ویدئو کنفرانس این کار صورت گرفت.

منصوری گفت: ما در سال جاری و سال آینده ۳ نوع تسهیلات بانکی را در سطح استانها در اختیار داریم که ذیل سر فصل رونق، اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی قابل پرداخت است.