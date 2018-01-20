آخرین وضعیت استخدام پرسنل وزارت بهداشت در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد نعیم امینی فرد، در مورد اعتبارات تخصیص یافته در لایحه بودجه ۹۷ برای جذب نیروی انسانی در وزارت بهداشت گفت: این یکی از اشکالات جدی لایحه بودجه این است که در همان حدی که برای سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز داده شده بود نیز اعتبار لازم دیده نشده است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در سال‌های اخیر حدود ۲۰هزار تخت بیمارستانی اضافه شده است که در چنین شرایطی، سیستم ارائه خدمات وزارت بهداشت از طریق توسعه خانه‌های بهداشت و مراکز تخصصی سلامت گسترش پیدا می‌کند، بنابراین حتما باید منابع لازم بر مبنای مجوزی که امور اداری استخدامی برای جذب نیرو در وزارت بهداشت صادر شده، دیده می‌شد.

وی یادآور شد: دولت کمبود جدی در بخش منابع دارد و این یک نقصی است که ما به رغم تلاش‌های بسیاری که در کمیسیون تلفیق انجام دادیم نیز موفق به حل آن نشدیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد میزان نیرویی که در پی صدور مجوز امور اداری استخدامی باید توسط وزارت بهداشت جذب شود، تصریح کرد: با توجه به توسعه تخت‌های بیمارستانی و سیستم خدمات بهداشت و درمانی، حدود ۱۱ هزار نفر در سال ۹۶ و ۱۷ هزار نفر نیز در سال ۹۷ باید جذب شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به تبعات کمبود منابع انسانی در حوزه سلامت تاکید کرد: طبعا سرمایه‌گذاری که در حوزه سلامت به منظور توسعه به لحاظ فیزیکی صورت گرفته است تا زمانی که تامین منابع انسانی بر اساس نیاز این بخش انجام نشود، عملا مورد بهره‌برداری قرار نخواهد گرفت.