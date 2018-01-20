استاد موسیقی از «تنفس در آواز» می گوید/ جزییات آیین آواز هجدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین نشست تخصصی «آیین آواز» ساعت ۱۸ روز سه شنبه سوم بهمن با حضور محمدعلی کیانی نژاد نوازنده پیشکسوت نی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. وی در این نشست پیرامون موضوع «تنفس در آواز» سخنرانی خواهد کرد.
کیانینژاد معتقد است شیوههای تنفس در نینوازی و آواز وجوه اشتراک فراوانی دارد و به همین سبب ارائه تجربیاتش به خوانندگان و هنرجویان آواز را مفید میداند.
این استاد موسیقی همچنین در چند وقت اخیر تمریناتی را هم با یکی ۲ خواننده از سر گذرانده تا به صورت عملی و در میانههای بحث، شیوههای صحیح تنفس را به کمک این خوانندگان، روی صحنه ارسباران به نمایش بگذارد.
هجدهمین نشست آیین آواز به کوشش کانون موسیقی ارسباران از ساعت ۱۸ سهشنبه ۳ بهمن در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
