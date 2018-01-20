به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سوری روز شنبه در مراسم روز پلدختر در محل مجتمع فجر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر اظهار داشت: انقلاب ما بر اساس عقیده و ارزشها شکلگرفته و در رأس آن ولیفقیه جامع شرایط قرار دارد که به حکومت مشروعیت بخشیده است.
وی افزود: شهدا به پیروی از ولیفقیه زمان خویش دین خود را با ایثار و جانفشانی به اسلام و انقلاب ادا کردند و امروز وظیفه ما در ادامه راه آنها تبعیت از ولایت مطلقه فقیه است.
امامجمعه پلدختر گفت: فقرا و مستضعفان صاحبان اصلی انقلاب هستند و امام راحل فرمود حاضر نیستم یک مو از سر آنها را به مرفهین بیدرد که هیچ نقشی در انقلاب نداشتند بدهم و امروز کسانی که توان دارند باید در تصمیمگیریها و برنامهریزیها نیازمندان را فراموش نکنند.
حجتالاسلام سوری افزود: تقوای الهی لازمه شناخت دشمن است و تنها در سایه تقوا میتوان منافقان و دشمنان زمان خویش را شناخت و برای پیدا کردن راه باید از شهدا کمک گرفت که قطب نمای راه و ستارگان آسمان زندگی هستند.
وی خاطرنشان کرد: امروز با ادامه راه، هدف و آرمانهای شهدا میتوان منافقان، دشمنان و فرصتطلبان را شناخت و به آنها اجازه نفاق نداد.
امامجمعه پلدختر افزود: شهدا با نثار جان خویش احساس امنیت امروز را در جامعه به وجود آوردند و بستر را برای نشر معارف دینی ایجاد کردند و اگر بنا است ما راه شهدا را ادامه دهیم باید با انجاموظیفه خود در قبال آرمانهای آنها بتوانیم روز قیامت نزد آنها شرمنده نباشیم.
حجتالاسلام سوری گفت:شهدا به خاطر اهداف، اندیشه، آرمانها و صفات حسنه خود در مسیر رضای خداوند و در راستای حراست و حفاظت از کیان اسلام جان خویش را سپر ارزشها کردند.
وی افزود: بنابراین ما موظف به اطاعت از ولایت مطلقه فقیه بر اساس روایات معصومین (ع) و وصایای شهدا هستیم که چنین حکومت ولایی در هیچ کجای دنیا نیست و بهعنوان یک نعمت بزرگ و ارزش بر زندگی همه ما اثرگذار است.
امامجمعه پلدختر خاطرنشان کرد: گاهی گذشت زمان و دگرگونیها مانند فتنه ۸۸ و فتنه اقتصادی جدید چهره از نقاب برخی افراد برمیدارد و جوهره اصلی آنها را آشکار میسازد و تنها تبعیت از ولایتفقیه موجب ثبات و رستگاری میشود.
حجتالاسلام سوری گفت: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان به خاطر ترویج فرهنگ و ادامه راه آنها کمتر از شهادت نیست و برگزاری این مراسم به مناسبت روز شهرستان یکی از روشهای زنده نگهداشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ناب و انسانساز ایثار و شهادت است.
