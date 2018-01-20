پیام مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران برای روزشوراهای آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام عباسعلی باقری آمده است: شورای آموزش و پرورش نماد تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش است. مشارکت یعنی ایجاد دغدغه ذهنی مسئولان و مردم در امر تعلیم و تربیت. مشارکت در یک دایره بسته صورت نمی‌گیرد. شورای آموزش و پرورش به دنبال ایجاد پیوند بین همه مسئولان و مدیران و نمایندگان و افراد صاحب نظر جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری در خصوص آموزش و پرورش شهر و استان است. برای رسیدن به افق روشن , مشارکت می‌تواند ما را در تصمیم گیری ها به انتخاب سیاست بهتر رهنمون کند. شورای آموزش و پرورش می‌تواند تحولی در نظام اداری و آموزشی آموزش و پرورش ایجاد کند. از سوی دیگر نظارت از مهمترین مسائل در هر نهاد و سازمان است. نظارت به معنای میزان تطابق عملکرد اشخاص و سازمان ها با قوانین و مصوبات است. مشارکت بدون نظارت یعنی عدم تحقق برنامه‌ها، عدم شفافیت، عدم مسئولیت.

جدای از ضعف های کوچک و عدم اجرای مناسب قانون تشکیل شوراها، اما قانون مذکور دارای ظرفیت و منابع جهت تسهیل امور و ترسیم افق های روشن است، آنچه قانون شوراها را بارز می نماید گردهم آیی نخبگان شهر و مسئولان مربوطه شهری جهت تصمیم گیری در خصوص آموزش و پرورش است. قانون تشکیل شوراها می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها و نهادها با نگاه برون سازمانی و استفاده از ظرفیت های موجود شهر جهت دستیابی به اهداف مورد نظر سازمانی باشد. اگر بخواهیم نهادی را نام ببریم که نهاد خرد جمعی باشد بی شک شوراهای آموزش و پرورش است. آنچه شورای آموزش و پرورش را نسبت به بقیه بارز و مشخص می کند مشارکت توام با نظارت و شفافیت و تمرکز زدایی توام با مسئولیت پذیری، پاسخگویی و توانمندسازی است.