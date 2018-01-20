  1. استانها
توسعه کشور راهی جز سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش ندارد

بوشهر - معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: توسعه کشور راهی جز سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده پیش از ظهر شنبه در شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با گرامی داشت هفته شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: قانون شورای آموزش  پرورش دارای ظرفیت های متعددی است که این ظرفیت هنوز بکار گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه آموزش برای  مردم و نظارت بر آن حق آنها است، افزود: پیشبرد اهداف آن در گروه مشارکت و پذیرش مردم است و میتواند دیوار بلند بین اجتماع و مدارس کاهش و یا حذف کنید.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون شوراهای آموزش و پرورش دارای دو جزء مشارکت و نظارت است، عنوان کرد:  اگر در کشور به فکر توسعه هستیم هیچ راهی جز سرمایه گذاری در آموزش و پرورش که موجب توسعه در آموزش، سلامت و اقتصاد جامعه نداریم.

وی با بیان اینکه کشور ما در رده ۶۹ جهان در توسعه انسانی قرار دارد، تصریح کرد: یکی از شاخصه‌های توسعه بخش تربیت نیروی انسانی است و اگر خواستار توسعه در استان و شهرمان هستیم باید رسیدگی و اهمیت به آموزش و پرورش مسئله اول فعالیت‌ها در سطوح مختلف باشد.

وی گفت: اکنون ۲۱۳ هزار دانش آموز در استان بوشهر تحصیل میکنند و اگر مشارکت همه در این بخش صورت گیرد تمام انرژی صرف تربیت این افراد خواهد شد.

وی با اشاره به مسائل اخیر و آشوب‌های خیابانی در کشور بیان کرد: در این حوادث همگان متوجه شدند که اگر رسانه شناسی و برخی آگاهی ها در سطح دانش آموزی و جوانان در عصر بمباران اطلاعات داده نشود با چه مشکلاتی روبرو خواهیم شد.

وی خاطر شان کرد: باید برنامه های مختلفی در راستای انسجام اجتماعی و وحدت ملی در جامعه انجام دهیم.

وی با عنوان اینکه همگان باید در کنار آموزش و پرورش و نه در جای آموزش و پرورش باشند، عنوان کرد: در دولت گذشته رسم آمار دادن مرسوم بود و هر اداره به دنبال ارائه آمار و عملکرد از برگزاری برنامه‌های خود است در صورت اینکه همکاری بین ادارات ذیربط است که می‌توان خروجی مناسبی را شاهد بود.

