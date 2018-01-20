به گزارش خبرگزاری مهر، در سالگرد حادثه تلخ جان باختن آتش‌نشانان در ساختمان پلاسکو تهران، امروز شنبه تیم فوتبال رسانه ورزش به مصاف تیم منتخب آتش‌نشانان رفت و موفق شد در این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسد.

برای تیم رسانه ورزش مهدی محمدی و فرخ کیا گلزنی کردند. این مسابقه به صورت زنده از شبکه ورزش روی آنتن رفت.

قضاوت این مسابقه بر عهده مسعود مرادی، رسول فروغی و نظری بود.

در این بازی حمید استیلی پیشکسوت فوتبال ایران هم روی نیمکت تیم رسانه ورزش حضور یافت.

رسانه ورزش که بازی های خیریه را در دستور کار خود قرار داده است، با حمایت شرکت آریا شیک قشم در میادین ظاهر می شود.