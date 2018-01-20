  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

گرامیداشت شهدای آتش‌نشان؛

پیروزی تیم فوتبال رسانه ورزش مقابل آتش‌نشانان

پیروزی تیم فوتبال رسانه ورزش مقابل آتش‌نشانان

تیم فوتبال رسانه ورزش در نخستین سالگرد حادثه تلخ ساختمان پلاسکو مقابل تیم منتخب آتش‌نشانان تهران قرار گرفت و به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالگرد حادثه تلخ جان باختن آتش‌نشانان در ساختمان پلاسکو تهران، امروز شنبه تیم فوتبال رسانه ورزش به مصاف تیم منتخب آتش‌نشانان رفت و موفق شد در این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسد.

برای تیم رسانه ورزش مهدی محمدی و فرخ کیا گلزنی کردند. این مسابقه به صورت زنده از شبکه ورزش روی آنتن رفت.

قضاوت این مسابقه بر عهده مسعود مرادی، رسول فروغی و نظری بود.

در این بازی حمید استیلی پیشکسوت فوتبال ایران هم روی نیمکت تیم رسانه ورزش حضور یافت.

رسانه ورزش که بازی های خیریه را در دستور کار خود قرار داده است، با حمایت شرکت آریا شیک قشم در میادین ظاهر می شود.

کد مطلب 4204878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه