۳۵ میلیارد تومان به پروژه همت-کرج تزریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه شورای اداری استان که عصر شنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: در مدت آغاز فعالیت دولت دوازدهم و خصوصا در چهار ماه گذشته یکی از مهمترین برنامه های کاری استان گشودن گره های کُند اجرای پروژه های عمرانی در حوزه ی راه و حمل و نقل و پیگیری راهکارهای کاهش آلودگی هوا بوده است.

وی با بیان اینکه آزادراه همت هم اکنون ۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با رفع موانع اصلی پروژه پیشرفت فیزیکی قابل توجه در ماه های اخیر داشته ایم، افزود: طی روزهای اخیر با پیگیری های مکرر ۳۵ میلیارد تومان نقد و اسناد خزانه به پروژه تزریق شد.

وی با اشاره به پیشرف ۲۸ درصدی بزرگراه شمالی که در امتداد بزرگراه همت ساخته شده و این بزرگراه را به آزاد راه کرج - قزوین متصل می کند، گفت: آزادراه تهران - شمال با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و همگی در تلاش هستیم تا قطعه ی اول با ۸۸ درصد پیشرفت آن نیمه اول سال آینده به بهره برداری برسد.

نجفی گفت: تامین مالی طرح هایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد که حداقل به پرداخت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت نیاز است و رفع ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی تا رده شش زیست محیطی به شرط استفاده از تکنولوژی های مناسب و عدم وجود آلایندگی و لحاظ کردن ملاحظات زیست محیطی برای توسعه صنعت استان نیاز است.

استاندار البرز در بخش دیگری تاکید کرد: کلان‌شهر کرج با نرخ تراکم جمعیت ۱۹ برابر متوسط کشور مسائل بهم تنیده ای با تهران دارد و سایه این ابرشهر بر کرج سنگینی می کند لذا نیازمند توجه به این ویژگی در تصمیم گیری های کلان هستیم.

وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی آسیب های اجتماعی و مناطق حاشیه نشین جلسات بسیار خوبی در البرز برگزار شد که رونمایی از نخستین سامانه ثبت آموزش های پیشگیری از طلاق استان، نخستین دفاتر تسهیل گیری در مناطق حاشیه نشین، آماده شدن نخستین اردوگاه ماده ۱۶ استان از نتایج آن است، گفت: تخصیص کامل پروژه های سفر به مبلغ ۶ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال موجب تشکر و امتنان است.