بازار سرمایه در خوزستان گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون یوسفی ظهر امروز شنبه در نشست مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اعضای مجمع نمایندگان این استان اظهار کرد: به طور حتم افزایش فشار اقتصادی به همان نسبت بر روی مردم جامعه نیز فشار وارد می کند؛ مهمترین مشکل ما در حوزه اقتصاد خوزستان این است که دولتی ترین اقتصاد بین استان های کشور را داریم.

وی افزود: نظام مالیاتی کشور برگرفته از نظام های اقتصادی کشورهای پیشرفته اروپایی است و به همین دلیل متناسب با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور نیست.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در استانی مانند خوزستان که اقتصادش دولتی است این فشار بیشتر به معیشت مردم وارد می شود و شاهد هستیم که خوزستان بعد از تهران و اصفهان سومین سقف مالیاتی در کشور را دارد اما در اصل مبنای محاسبه این بخش اشتباه است، زیرا بر اساس درآمد شرکت ها و صنایع مادر تدوین شده و با کاهش درآمد این شرکت ها فشار مالیاتی به شرکت های کوچک وارد می شود و در نهایت این فشار به بدنه جامعه که همان مردم کوچه و خیابان هستند وارد می آید.

یوسفی با اشاره به اینکه برای کاهش سقف درآمدهای مالیاتی خوزستان باید مذاکره کرد، گفت: بخشش های مالیاتی که در استان های دیگر صورت می گیرد در خوزستان کمتر است.

وی در خصوص عملکرد بانک ها بیان کرد: در این زمان به دلیل محدودیت منابع مالی، بین دولت و بخش خصوصی رقابتی برای دریافت تسهیلات از بانک ها به وجود آمده و به خاطر قدرت بیشتر دولت این تسهیلات به آنها داده شده و قدرت بخش خصوصی روز به روز کاهش و اعتبارات به جای تولید در حوزه های دیگر ارائه می شود.

یوسفی یادآور شد: اقتصاد خوزستان طی ۱۰۰ سال اخیر با نفت عجین بوده و اجازه رشد به بخش های دیگر را نداده اند و اگر برای اقتصاد خوزستان راهکاری نیاز باشد باید در نفت به دنبال آن بود؛ به نظر می رسد صنایع تکمیلی حوزه نفت می تواند راهگشا باشد.

وی اظهار کرد: بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته از بازار پولی قوی تر است، متأسفانه در ایران بازار پول بزرگتر از بازار سرمایه است و این حلقه مفقوده اقتصاد هست و به نظر می رسد این مشکل در استان خوزستان شدیدتر باشد و بازار سرمایه از جمله بورس و غیره را به خوبی نداریم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مسئولان استان باید برای بزرگتر شدن بازار سرمایه و کوچکتر شدن بازار پول تلاش بسیاری را به کار بگیرد.