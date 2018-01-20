هیات المپیک کره شمالی سفر خود به سئول را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مقام های کره جنوبی از تصمیم پیونگ یانگ برای لغو سفر نمایندگان خود به سئول برای انجام هماهنگی های لازم در خصوص المپیک زمستانی که قرار است در کره جنوبی برگزار شود خبر دادند.

به گفته وزارت وحدت کره جنوبی، پیونگ یانگ دلیل این اقدام خود را اعلام نکرده است.

لازم به ذکر است پیشتر قرار بود تیمی ۷ نفره از اعضای هیات نمایندگی دولت کره شمالی برای مذاکره با سئول بر سر انجام هماهنگی های لازم مربوط به شرکت کره شمالی در المپیک زمستانی روز شنبه راهی سئول شوند.

هنوز مشخص نیست کره شمالی به چه دلیل سفر نمایندگان خود به سئول را لغو کرده است.

لازم به ذکر است مقام های ورزشی کره شمالی روز پنجشنبه برای مذاکره با مسئولین کمیته بین المللی المپیک بر سر شرکت ورزشکاران این کشور در بازی های المپیک کره جنوبی به سوئیس سفر کردند.