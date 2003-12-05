ممجموعه فرهنگي هنري تهران محل برگزاري نشستهاي پاتوق فرهنگي

مولانا متخصص رقص نيست و يك رقص عرفاني تمام پيام مولانا نيست.او سخن از يك عشق عبور كرده از عقل را مطرح مي كند . ما بايد مولانايي را در نظر بگيرم كه معنايي همراه با شور به ما منتقل مي كند . مولانا، آموزگار پله پله تا ملاقات خدا رفتن است .



به گزارش خبر نگار ادبي " مهر " در اين نشست كه با استقبال علاقه مندان و دوست داران مولانا برگزار شد ، ابتدا "اسماعيل جنتي " به دكلمه غزلياتي از مولانا پرداخت و گروه موسيقي « سحوري » نيز قطعاتي از موسيقي سنتي را به اجرا گذاشت .در ادامه برنامه : آقاي" ابراهيمي " مسول كارواني كه قرار است به سفر قونيه بروند ، مسير حركت و موقيعيت مكاني قونيه را براي حاضران تشريح نمود .سپس ،دكتر " غلامرضا خاكي" كه به تازگي كتاب سفرنامه قونيه را با عنوان « سمت خيال دوست » منتشر كرده است با معرفي مولانا به عنوان آموزگار بزرگ معنا ، گفت : مولانا آموزگار بزرگ شادي هاي عميقي است كه انسانهاي عبور كرده از مرز غفلت در جستجوي آن هستند.وي تصريح كرد: آنچه كه بين مولانا و بسياري از بزرگان ادبي و عارف مانند، حافظ تفاوت ايجاد مي كند اين است كه، مولانا انساني است كه پيوسته در يك درد است ، در واقع يك شادي عميق كه غم نمي توانسته آن را خدشه دار كند .وي در توضيح حرف خود گفت : سوال اين است انسانهاي شاد چه كساني هستند . اول كساني كه شادي آنها محصول نفهميد ن است . يعني غمهايي وجود دارد كه محصول دانستن است .اينجاست كه شما مي بينيد بعضي فضاهاي روشنفكري به معناي خاص كلمه فضاهايي است كه اگرشما ادعاي غم و غمگيني نكنيد از طرف خيلي از آدمها متهم مي شوييد به آدمي كه خيلي چيز ها را نمي فهمد .وي گفت :اما مولانا شادي هايي دارد كه بعد از عبور از مرحله تجربه غم بوجود مي آيد.خاكي خاطر نشان كرد :مادر اساسي تمام غمهاي بشري مرگ است . چون در مرگ است كه انسان آنچه به دست آورده ،از دست مي دهد . و مولانا آموزگار بزرگ شاديهايي است كه انسان با وجود آنكه فكر مرگ دراوزنده است اين شادي ها نيز در او وجود دارد .مولانا استاد بزرگ اين است كه به انسان بياموزد در حين هوشياري به نا پايداري جهان مي توان شادمانه بود. مولانا آموزگار بزرگ شادي هاي عميقي است كه انسان انديشمند به آن نياز دارند .وي تصريح كرد : مولانا متخصص رقص نيست و يك رقص عرفاني تمام پيام مولانا نيست.او سخن از يك عشق عبور كرده از عقل را مطرح مي كند . ما بايد مولانايي را در نظر بگيرم كه معنايي همراه با شور به ما منتقل مي كند . مولانا، آموزگار پله پله تا ملاقات خدا رفتن است .خاكي گفت:ماهيت مثنوي از جهتي چيزي شبيه قرآن است . انبيا چگونه بودن، وحي بر آنها نازل مي شد و عده اي آنها را ياد داشت مي كردند . در غزليات شمس و مثنوي نيزالهاماتي به قلب مولانا وارد مي شد و" حسام دين" با برخي از ياران آنها را يادداشت مي كردند .وي در پايان سخنانش با اشاره به اينكه ، جدا كردن گوشه اي از زندگي بزرگان و تنها به آن توجه داشتن كاري نادرست است اظهار داشت : مولانا را بايد در طول زندگي اش شناخت.