وزير ارشاد خواستار تاسيس انجمن فرهنگ شناسي ايران و چين شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسجد جامعي تاسيس اين انجمن را گامي براي سامان بخشيدن به فعاليت ها، ارتباطات پراكنده و مستقل دانست و افزود: براي من موجب خوشحالي است كه خود را در جمع كساني مي بينم كه به عنوان سفيران فرهنگ وادبيات فارسي از خود يادگارهايي ماندني برجاي گذاشته اند.

وي خطاب به انديشمندان و مترجمان چيني گفت: شما كه عمر خود را در كار ترجمه سپري كرده ايد بهتر از هر كس ديگري مي دانيد كه در هر واژه چه گنجي نهفته است. به هيمن خاطر رنج انتقال معنا كمتر از رنج آفرينش آن نيست.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به زبان هاي غني و ديرينه ايران و چين اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: ظرافت هاي بسياري در فرهنگ هاي دو كشور وجود دارد كه تاكنون فقط به گوشه هايي از آن دست يافته ايم و براي رسيدن به كمال مطلوب، مسوولين فرهنگي دو كشور بايد تلاش بيشتري از خود نشان دهند.

مسجد جامعي به مفاخري چون حافظ و سعدي، خواجوي كرماني، جامي، ابن سينا، مولوي، فردوسي، ملاصدرا، فارابي، زكرياي رازي، نظام الملك، رشيد الدين فضل الله و بسياري ديگر از اديبان و سياستمداران و شاعران ايراني اشاره كرد و گفت: اينها تنها بخشي از گنجينه هاي عظيم زبان و ادب فارسي و فرهنگ و تمدن ايران هستند.

وي همچنين با اشاره به روابط ديرينه مردمان دو كشور ايران و چين گفت: دو ملت ايران و چين در زمينه ارتباطات فرهنگي و تمدني خود تا بدانجا پيش رفته اند كه بنا بر منابع ايراني، در عرصه زيبايي شناسي شباهت هاي بسياري دارند و به دليل وجود همين اشتراكات است كه در ادبيات فارسي بارها از بت چين، نگار چين، نقاش چين، صورتگر چين و ... ياد شده است.

وزيرارشاد افزود: در آثاري چون «شاهنامه» ابوالقاسم فردوسي، «گرشاسب نامه» اسدي طوسي و «سام نامه» خواجوي كرماني نيز مطالب بسياري درباره چين ديده مي شود و همه اينها نشانگر آن است كه چين تا چه اندازه براي ايرانيان به عنوان « ديار آشنا» شناخته شده است.

احمد مسجد جامعي در ادامه خاطر نشان ساخت: به عنوان يك ايراني، مهمان كشور شما هستم اما خود را در اين كشور بيگانه نمي بينم و احساس مي كنم كه به سرزمين خود آمده ام و با مردماني كه مهر آنان از ديرباز و به واسطه فرهنگ و هنر در دل من نشسته است در خاطره مشترك تاريخي، خود را با آنان آشنا يافته ام.

وي پيشنهاد كرد: براي ترجمه آثار ادبيات كهن و معاصر دو كشور مترقي ايران و چين، كميته اي از اساتيد زبان هاي فارسي و چيني تشكيل شود.

پروفسور جانگ هونگ نيان، استاد ادبيات زبان فارسي نيز در اين مراسم ضمن خوشامد گويي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات فرهنگي ايران، گفت: اميدوارم حضور شما در چين باعث شود علاقمندان به زبان فارسي براي ادامه راه خود از امكانات بيشتر فرهنگ غني ايران بهره مند شوند و همزمان با پيشرفت در امور سياسي و اقتصادي، در زمينه فرهنگي نيز شاهد گسترش و شكوفايي دو كشور باشيم.

وي كه در زمره اساتيد برجسته ومترجم مجموعه شاهكارهاي ادبيات ايران است، تاكيد كرد: بايد اقداماتي در زمينه آشنايي با آثار كلاسيك، ادب فارسي و شناخت از شاعران معاصر ايراني انجام شود و دانشمندان ايراني نيز به ترجمه آثار و شاهكارهاي چيني توجه بيشتري كنند و براي فراگيري زبان چيني دانشجويان بيشتري را به اين كشور اعزام كنند.

در اين مراسم وزير ارشاد، هفت تن از اساتيد شركت كننده در ترجمه مجموعه آثار شاهكارهاي ادبيات فارسي را مورد تقدير قرار داد و هدايايي به آنها اهدا كرد.