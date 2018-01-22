جشنواره استانی طنز دیواندره تا پایان سال جاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان شامگاه یکشنبه در جریان دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: برگزاری جشنواره استانی تئاتر طنز یکی از مطالبات حوزه فرهنگی مردم این شهرستان است که انتظار می رود تا پایان امسال تحقق پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای دیواندره، عنوان کرد: دیواندره دارای فرهنگی غنی و هنرمندانی توانمند است که این مهم بهترین و مهمترین پتانسیل برای برنامه ریزی و اجرای جشنواره های فرهنگی در شهرستان است.

وی اظهار داشت: وجود ظرفیت های مناسب فرهنگی در شهرستان زمینه ساز تحقق و توسعه هرچه بهتر و شایسته تر برنامه های فرهنگی و هنری است و انتظار می رود که در این راستا شاهد اقدامات بهتری باشیم.

فرماندار شهرستان دیواندره بیان کرد: خوشبختانه تعامل بین بخشی میان ادارات شهرستان برای فعالیت های مختلف از جمله فرهنگی به طور مطلوب وجود دارد.

توان خواستار تثبیت زمان برگزاری جشنواره استانی تئاطر طنز شهرستان شد و بر برگزاری این جشنواره در سال جاری با توجه به پیگیری های خود هنرمندان و ظرفیت های این شهرستان تاکید کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از جدیت و توجه فرماندار دیواندره در خصوص توسعه فرهنگ و هنر این شهرستان تشکر کرد و گفت: مهمترین دغدغه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جبران کمبودهای مورد نیاز این بخش در سطح شهرستان است.