همکاری بانک ها برای رفع مشکلات تولید و صنعت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید تعدادی از واحدهای شهرک صنعتی «چرمشهر» طی سخنانی گفت: جامعه با مشکلات اقتصادی روبرو است و راه برون رفت از این مشکلات نیز اقتصاد مقاومتی و تکیه بر طرح های اشتغال زا و جذب سرمایه گذار است.

وی با اشاره به وجود ۵۲ پرونده واحدهای صنعتی برای اخذ وام در استان تهران افزود: سعی خود را برای حل مشکلات واحدهای صنعتی مذکور خواهیم کرد، تا بتوانیم در مسیر اقتصاد مقاومتی به پیشرفت در خور دست یابیم.

استاندار تهران از نیاز به تسهیلاتی برای طرح تکاپو خبر داد و گفت: اغلب شهرستان های استان تهران دارای جمعیت چند صد هزار نفری هستند و نیاز به توجه و امکانات بیشتری در جهت اشتغال زایی دارند، که باید با برنامه ریزی دقیق و تلاش همه جانبه راه را برای موفقیت آن ها باز کرد، که در این مسیر به همراهی و همکاری بانک ها نیاز داریم.

بر اساس این گزارش، محمد حسین مقیمی در بدو ورود به شهرستان ورامین با حضور در شهرک صنعتی «چرمشهر» از تعدادی از واحدهای صنعتی این شهرک بازدید کرد.

در این بازدید یک واحد تولید و صادرات چرم طبیعی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی برای ۱۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم افتتاح شد.

اولین محموله صادراتی این واحد تولیدی به زودی به کشورهای ایتالیا و ترکیه صادر خواهد شد.