چادر اسکان اضطراری زلزله زدگان سرپل ذهاب دچار حریق شد + تصاویر

شکوفه قدمی درگفتگو با خبرنگار مهر، از حریق ۵ چادر اسکان اضطراری در شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب خبر داد و اظهار داشت: ساعاتی پیش ۴ چادر اسکان اضطراری به علت استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد دچار آتش سوزی شد.

وی افزود: با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی و نیروهای جمعیت هلال احمر آتش سوزی در چادرهای اسکان موقت زلزله زدگان سرپل ذهاب در کمترین زمان مهار و از سرایت آن به دیگر چادرها جلوگیری شد.

رئیس جمعیت هلال احمرسرپل ذهاب با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، گفت: با تلاش نیروهای امدادی هلال احمر پس از مهار کامل آتش سوزی، چادرهای سوخته جمع آوری و چادرهای جایگزین به زلزله زدگان تحویل داده شد.

وی یادآور شد: از زمان وقوع زلزله هفت و سه دهم ریشتری ۲۱ آبان و با اسکان اضطراری زلزله زدگان در چادرهای اهدایی جمعیت هلال احمر، این چندمین بار است که به دلایل مختلف از جمله بی توجهی به نکات ایمنی و استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد، این چادرها دچار حریق می شود.