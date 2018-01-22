تجاوز نظامیان صهیونیست به خاک لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در بیانیه صادره از سوی ارتش لبنان آمده است: نظامیان وابسته به یکی از گشتی های اسرائیل در ساعت ۱۲:۴۰ به وقت محلی وارد منطقه المجیدیه واقع در مزارع شبعا شده و حدود ۵۰ متر در خاک لبنان پیشروی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: نظامیان اسرائیلی یکی از چوپانان لبنانی را تعقیب کرده و قصد ربودن وی را داشتند اما موفق به این کار نشدند.

در این بیانیه تاکید شده است: در همین زمان یک مین در نزدیکی گله این چوپان منفجر شد و نظامیان اسرائیلی بعد از آن به سمت اراضی اشغالی عقب نشینی کردند. نیروهای ارتش لبنان که در منطقه مستقر بودند با همکاری نیروهای سازمان ملل در لبنان این تجاوز را بررسی می کنند.