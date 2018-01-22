به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تعطیلی دولت فدرال آمریکا امروز دوشنبه وارد سومین روز خود می‌شود حال آنکه سناتورهای آمریکایی پس از تلاش نافرجامی که دیروز یکشنبه برای پایان دادن به این روند انجام دادند، رای‌گیری در این‌خصوص را به امروز موکول کرده‌اند.

گفتنی است قرار بود این رای‌گیری در ساعت یک بامداد به وقت محلی برگزار شود که مجدداً با وقفه‌ای ۱۱ ساعته به اواسط دوشنبه موکول شد.

این درحالی است که دموکرات‌ها و سناتورها همچنان یکدیگر را برای تعطیلی دولت فدرال مقصر می‌دانند.

دموکرات‌ها خواهان آن هستند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بحث پیرامون مسئله مهاجرت را در لایحه بودجه بگنجاند حال‌آنکه جمهوریخواهان می‌گویند مادامی که دولت فدرال تعطیل است، برای مذاکره پیرامون مهاجرت پیش‌قدم نخواهند شد.

طبق قوانین سنا، لایحه بودجه برای تصویب نیازمند ۶۰ رای مساعد است حال‌آنکه تعداد جمهوریخواهان سنا ۵۱ نفر است و برای رسیدن به مقصود خود، نیازمند جلب نظر شماری از نمایندگان دموکرات هستند.

انتظار می‌رود امروز تعطیلی دولت فدرال محسوس‌تر باشد و با توقف کار اغلب نهادهای دولتی، صدها هزار کارمند به مرخصی اجباری و بدون حقوق بروند.

دولت فدرال آمریکا آخرین بار در سال میلادی ۲۰۱۳ به مدت ۱۶ روز تعطیل شد.

چنانچه رای‌گیری امروز دوشنبه به فرجام برسد، بودجه دولت فدرال به طور موقت تا ۸ ماه میلادی آینده (فوریه) تامین خواهد شد.