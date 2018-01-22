به گزارش خبرنگار مهر، ستار بابایی یکشنبه شب در همایش زیستمحیطی صیانت از جنگلها و مراتع شمال آمل، با اشاره به اینکه از ابتدای سال ٩۴ تا آذر ماه ٩۶، یک هزار و ۱٩۱ مورد قاچاق محمولات جنگلی در استان مازندران کشف شد، افزود: حدود ٢٩ درصد از کشفیات مربوط به شهرستان آمل و این شهرستان دارای بیشترین واحدهایی است که از چوب استفاده میکنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران با بیان اینکه کمیتههای این اداره کل یکی از مراکز ایجاد گرد و غبار در استان مازندران را در محور هراز تشخیص دادند، ادامه داد: بحث بهرهبرداری از معادن قانونی است اما به بهانه اشتغال بهرهبرداری زیادی انجام میشود.
بابایی با اشاره به اینکه حفاظت از خاک، جنگل و مراتع وظیفه ما است، گفت: فقط منابع طبیعی مرتبط با جنگل نیست و برای حفظ زندگی در همه امور مکلفیم تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه از سال ۱٣٨۰ شاهد خشک شدن بلوط در مازندران هستیم، افزود: بلوط نماد جنگل است و باید دست به دست هم بدهیم تا از این مهم حفاظت کنیم.
بابایی با اشاره به اینکه در چندین سال قبل تعامل بین دستگاهها برای حفاظت وجود نداشت، گفت: آنچه اتفاق افتاده با نظر برنامهریزان رخ نداده است.
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