به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، برخی مناطق در تونس بار دیگر به میدان تقابل میان معترضان به گرانی و نیروهای امنیتی، تبدیل شد.

بر اساس این گزارش، در حالی که طی چند روز اخیر از شدت اعتراضات در تونس کاسته شده بود اما شب گذشته معترضان بار دیگر در منطقه المتلوی در الحوض دست به اعتراض زدند.

معترضان تونسی در جریان اعتراضات خود، راه های اصلی را مسدود ساخته و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

گفتنی است، تظاهرات در تونس طی هفته های اخیر در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت کالاها آغاز شده است. این اعتراضات تاکنون شماری کشته و بازداشتی به دنبال داشته است.