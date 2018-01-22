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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۵

شب گذشته اتفاق افتاد؛

وقوع مجدد درگیری‌ها میان معترضان تونسی و نیروهای امنیتی

وقوع مجدد درگیری‌ها میان معترضان تونسی و نیروهای امنیتی

پس از چند روز برقراری آرامش در مناطق مختلف تونس، شب گذشته منطقه «المتلوی» در الحوض بار دیگر به صحنه درگیری ها میان معترضان تونسی و نیروهای امنیتی تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، برخی مناطق در تونس بار دیگر به میدان تقابل میان معترضان به گرانی و نیروهای امنیتی، تبدیل شد.

بر اساس این گزارش، در حالی که طی چند روز اخیر از شدت اعتراضات در تونس کاسته شده بود اما شب گذشته معترضان بار دیگر در منطقه المتلوی در الحوض دست به اعتراض زدند. 

معترضان تونسی در جریان اعتراضات خود، راه های اصلی را مسدود ساخته و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

گفتنی است، تظاهرات در تونس طی هفته های اخیر در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت کالاها آغاز شده است. این اعتراضات تاکنون شماری کشته و بازداشتی به دنبال داشته است.

کد مطلب 4206390

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    نظرات

    • بهار IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
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      پاسخ
      یکی نیست به اینها بگه بنشینید سر جاتون. یک بار این کار و کردید منطقه خاور میانه رو متشنج کردید راحت شدید، بزرگان تون هم که جایزه صلح نوبل رو گرفتند دیگه دردتون چیه؟

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