کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح دوشنبه با شاخص ۶۸ در شرایط سالم قرار دارد.
وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر در وضعیت سالم گزارش شده است.
رئیس مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه های سرافرازان با شاخص ۸۳ در شرایط سالم گزارش شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روزگذشته کاسته شده است.
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