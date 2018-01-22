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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۴۹

کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت:کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح  دوشنبه با شاخص ۶۸ در شرایط سالم  قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر در وضعیت سالم گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه های سرافرازان با شاخص ۸۳ در شرایط سالم گزارش شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روزگذشته کاسته شده است.

کد مطلب 4206394

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