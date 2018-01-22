توطئه دشمن برای خارج کردن انقلاب از مسیر خود است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین‌علی یوسف علی زاده یکشنبه‌شب در یادواره شهدای انقلاب قوچان که در مسجد جامع امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد اظهارکرد: نظام سلطه و رژیم پهلوی از ابتدا تلاش برای نابودی دین داشت که باز کردن درهای فرهنگ و تمدن منحوس غرب برای مردم، عزت و افتخار این کشور را زیر سوال برد.

وی با اشاره به اهداف دشمن برای نشان دادن دلسوزی نسبت به ملت ایران افزود : دشمنان دنبال این اند که بهانه ای فراهم شود که با هدف دلسوزی بخواهند ملت ایران را از مشکلات نجات داده و خود راحامی دفاع از ملت نشان دهند.

یوسف علی زاده تصریح کرد: در این شرایط گرامیداشت یاد شهیدان به ما کمک می کند که با شناسایی مسیر حق از باطل مسیر را درست برویم.

وی در خصوص اهداف دشمن در مسیر انقلاب افزود: دشمن با گمراه کردن مردم می خواست انقلاب را از مسیر اصلی خود دور کند ولی درطول چهل سال گذشته این توطئه خنثی شد و علی رغم همه مشکلات، به برکت امت حزب الله و امام شهیدان سربلند شده ایم.

مشاور فرماندهی سپاه امام رضا (ع) به مطالبات به حق مردم اشاره کرد وگفت: نسبت به برخی کمبود ها مردم این حق را دارند که از مسئولین بخواهند و نیز مسئولان نیز باید نسبت به مشکلات آن ها پاسخ گو شوند.

وی افزود: به دشمن هیچ ارتباطی ندارد برای مسائل داخلی تصمیم بگیرد و این مسئله نباید با ضد انقلاب یکی شود که این مطالبات قانونی است و حساب دشمنان از این ملت جدا است.

یوسف علی زاده ادامه داد: دشمنان با تفرقه افکنی در طول چهل سال گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا ملت ایران را از انقلاب پشیمان کنند و مسئولان را نیز بدنام کنند که برکت راه امام و انقلاب نخواهیم گذاشت خون شهیدان پایمال شود.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: اگر می خواهیم مطیع دشمن نشویم باید روی پای خودمان بایستیم و اقتصاد مقاومتی را مبنای زندگی قرار دهیم و به فکر کمک از سوی بیگانگان نباشیم .

یوسف علی زاده در خصوص فضای تبلیغاتی دشمن در فضای مجازی نیز گفت: فضای مجازی پر از رذالت های امپراطوری دشمن و بمباران تبلیغاتی است که باید در این امواج هوشیار شویم.درست است که فضای مجازی امروز در جامعه ضرورت است اما نباید کلید آن به دست دشمنان باشد.