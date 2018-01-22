به گزارش خبرگزاری مهر، «درنیومده» عنوان نمایش تازه ای به نویسندگی و کارگردانی سعید زارعی است که بعد از ۲ سال تمرین مداوم از جمعه ۱۳ بهمن ماه در تالار مولوی اجرا می شود.

سعید زارعی بازیگر و کارگردان جوان تئاتر که این روزها نمایش «شرقی غمگین» را در پردیس تئاتر شهرزاد در حال اجرا دارد، نمایش تازه اش با عنوان «درنیومده» به زودی روی صحنه خواهد رفت.

تمرین های این نمایش نزدیک به ۲ سال است که آغاز شده است اما به دلایل مختلف اجرای آن به تاخیر افتاده بود و قرار است که به زودی و در تاریخ مذکور اجرای آن آغاز شود.

این نمایش هر روز ساعت ۱۸:۴۵ روی صحنه می رود.

بازیگرانی که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند از چهره های جوان در حوزه تئاتر محسوب می‌شوند.

امین اسفندیار، آوا تدین، جواد قاسملو، اسماعیل گرجی و میثم نوروزی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

نویسنده و کارگردان: سعید زارعی، تهیه کننده: آرش شجاعی، موسیقی: آلین جوهرچی، گرافیست: رضا چاووشی، ساخت تیزر: علی زندیه، نگار نیکخواه آزاد، گلدیس نمازیان، عکاس ها: شاهین آزما، گلدیس نمازیان، آرمین مقدم، طراح نور: مسعود رنجبر، طراح صدا: کیارش خدا شناس، مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی: سام بهشتی، مدیر تبلیغات مجازی: امیر قالیچی، مدیر اجرا: مهشید قیصری، مدیر صحنه: مهسا پورحسن، مدیر تبلیغات: وحید خدادادی عوامل این نمایش هستند.