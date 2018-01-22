استفاده از هورمون در پرورش مرغ غیرعلمی و غیرقابل اجراست

مجید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیرمسئولانه موجب تشویش اذهان عمومی و تهدید امنیت غذایی جامعه شده و علاوه بر آن، زحمات شبانه‌روزی دست اندرکاران این صنعت اعم از تولیدکنندگان، دامپروران و دامپزشکان به خاطر این اظهارنظرها زایل می‌شود، اظهار کرد: بارها اعلام شده که مصرف هورمون در مرغداری‌ها بسیار بی اساس، غیرعلمی است.

اسدی گفت: هورمون‌های پروتئینی مثل هورمون رشد به‌علت ماهیت ساختمانی اگر به‌صورت خوراکی مصرف شوند، سریعا در دستگاه گوارش تجزیه و غیرفعال شده و اگر قرار باشد به‌صورت تزریقی استفاده شوند باید تزریق به پرنده روزانه و به دفعات اتفاق بیفتد که این امر با توجه به تعداد بسیار زیاد پرندگان در مرغداری‌ها از نظر اجرایی غیرممکن بوده و به همین دلیل استفاده از هورمون‌های رشد با ماهیت پپتیدی در طیور به‌طور کامل منتفی است.

وی ادامه داد: مصرف هورمون‌های استروئیدی مانند استروژن، پروژسترون، تستوسترون، زرانول و ترونبولون در مرغ برای رشد از آنجا که عضلات پرنده به‌ویژه عضله سینه که قسمت ارزشمند و عمده گوشت مرغ را به خود اختصاص می‌دهد در روند تکاملی فاقد گیرنده‌های فعال و پاسخگو به این هورمون‌ها است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از هر نوع هورمون در مرغ غیرعلمی، بی تاثیر و غیرقابل اجرا خواهد بود.

اسدی در خصوص دیگر عوامل موثر بر رشد سریع طیور گوشتی گفت: به کارگیری جیره‌های حاوی پروتئین مرغوب، انرژی مورد نیاز، اسیدهای امینه ضروری، مکمل‌های ویتامینه و معدنی، پروبیوتیک‌ها، اسیدیفایرهاو نیز آنزیم‌ها دلیل دیگری برای این سرعت رشد بالا به شمار می‌روند. فراهم سازی شرایط پرورشی مطلوب از نظر دما، رطوبت، تهویه و فضای مناسب نگهداری نیز از عوامل هم‌افزا در این رشد سریع است.

وی اظهار کرد: براساس مستندات علمی و فنی این اطمینان وجو دارد هیچ هورمونی در هیچ یک مرغداری ها استفاده نشده و همشهریان می‌توانند با آرامش خیال از این منابع پروتئینی سالم استفاده کنند.