انقلاب اسلامی زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی شامگاه شنبه در نشست فرماندهان نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشورشد، اظهار داشت: کشور به برکت انقلاتب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی کشور را از غارت بیگانگان نجات داد و زمینه توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: انقلاب اسلامی روحیه خودباوری را در کشور به ارمغان آورد.

دشمن به دنبال خدشه دار کردن امنیت کشور است

وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی، دشمن به دنبال ضربه زدن به نظام و کشور بوده است و در طول ۴۰ سال گذشته توطئه و فتنه های مختلفی را انجام داده است که در تمام فتنه ها و توطئه ها شکست خورده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: مبارزه با جبهه باطل ضروری است و اگر با جبهه باطل روبرو شدیم باید با آن مبارزه کنیم.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی نقش مهمی در مدیریت حوادث اخیر داشته است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با قدردانی از زحمات نیروهای انتظامی، بیان کرد: امنیت امروز کشور از مهمترین نعمت های خداوند است که نباید بگذاریم این امنیت خدشه دار شود.