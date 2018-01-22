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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۴

مدیر عامل آب منطقه ای ایلام:

تنها ۹۰۰ میلیون مترمکعب از نزولات جوی ایلام قابل استفاده است

تنها ۹۰۰ میلیون مترمکعب از نزولات جوی ایلام قابل استفاده است

ایلام-مدیر عامل آب منطقه ای ایلام گفت: تنها ۹۰۰ میلیون مترمکعب از نزولات جوی ایلام قابل استفاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار مهدی زاده امروز در نشست شورای حفاظت آب استان با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب زیرزمینی استان، گفت: از ۸ میلیارد متر مکعب نزولات جوی در استان تنها ۹۰۰ میلیون مترمکعب از این میزان قابل استفاده است.

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام اظهار داشت: مهمترین قسمت تعالی بخشی به منابع آب در استان بحث آبخیزداری است که می تواند به تغذیه سفره های آب زمینی کمک کند.

وی افزود: در استان ایلام ۳۶ هزار هکتار پروژه کشاورزی آماده بهره برداری است که حدود ۱۰ هزار هکتار از این میزان فاقد آب کافی است.

کد مطلب 4206503

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