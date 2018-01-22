به گزارش خبرنگار مهر، حضور متوالی در دو دوره بازی های المپیک همراه با مدال های کسب شده از بازی های آسیایی گوانگژو و اینچئون (۳ مدال نقره و یک مدال برنز)، مسابقات قهرمانی آسیا (۲ مدال برنز) و جام های جهانی (مدال نقره و برنز) بخشی از کارنامه پرافتخار الهه احمدی در تیراندازی است. ورزشکاری که یکی از بهترین ها در رنکینگ فدراسیون جهانی تیراندازی است (رده پانزدهم تفنگ بادی) و تلاش دارد تا برای سومین بار صاحب سهمیه المپیک شود و این بار حضور در این رویداد را به مدال ختم کند.

الهه احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای تحقق این مهم تلاش می کند، گفت که با در نظر گرفتن شرایط تیراندازی و زندگی شخصی اش و تفاوت های آنها نسبت به گذشته، نتیجه گیری در این زمینه قابل پیش بینی نیست اما دستیابی به آن یکی از مهمترین اهدافش است. وی همچنین در مورد هدایت تیم ملی و اینکه مربی خارجی بهتر است یا ایرانی؟ صحبت کرد و اینکه این روزها لازلو سرمربی سابق تیم ملی به چه کاری مشغول است.

حضور در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ را از سال آینده آغاز می‌کنیم

الهه احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه های پیشروی تیم ملی تیراندازی گفت: از یک ماه دیگر رقابت های وردکاپ در سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز می شود اما شروع این رقابت ها برای تیراندازی ایران از سال آینده شمسی است. اولین مرحله وردکاپ ۲۰۱۸ اسفندماه برگزار می شود اما به احتمال خیلی زیاد اعزام تیراندازان ایران از مرحله دوم مسابقات آغاز می شود.

وی در این رابطه ادامه داد: مرحله اول وردکاپ ۲۰۱۸ به میزبانی مکزیک برگزار می شود. قطعاً اعزام تیم ملی به این مسابقات هزینه زیادی خواهد داشت و فکر می کنم اصلا حضور در این مرحله از رقابت ها در برنامه فدراسیون نباشد. تا به امروز هم هیچ صحبتی مبنی بر شرکت در مسابقات مکزیک مطرح نشده است. بنابراین فکر می کنم حضور ما در وردکاپ جاری میلادی، از سال ۹۷ شمسی آغاز شود. مرحله دوم این مسابقات اردیبهشت ماه در کره جنوبی برگزار می شود و آلمان هم میزبان مرحله بعدی خواهد بود.

حضور در دیگر رویدادهای آسیایی و جهانی

تیرانداز ملی پوش کشورمان تأکید کرد: بعد از این مرحله از رقابت های وردکاپ، باید آماده شرکت در بازی های آسیایی اندونزی بشویم. این بازی ها هم اهمیت خیلی زیادی برایمان دارد و یکی از اولویت های فدراسیون برای سال آینده است. بعد از آن هم مسابقات قهرمانی جهان را داریم که در کره جنوبی برگزار می شود. در کل اینکه سال شلوغی در پیش داریم.

آمادگی خود را در حد متوسط نگه می داریم

احمدی در مورد برنامه های تمرینی برای حضور در این رقابت ها توضیح داد و تصریح کرد: تا زمان حضور در این رقابت ها تقریبا فاصله داریم. به طور طبیعی شیوه تمرینات ما به گونه ای خواهد بود که بتوانیم فعلاً خود را در حد متوسط نگه داریم و نزدیک به هر رویداد، سطح آمادگی‌مان را بالاتر ببریم بطوری که شرایط حضور در مسابقه را پیدا کنیم.

پیگیری تمرینات در بخش خفیف

این ملی پوش تیرانداز کشورمان که تجربه حضور در دو دوره بازی های المپیک را دارد یادآور شد: در یک دوره ۶ ماهه، تمرینات برای مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک جوانان در بخش تفنگ بادی بود که نتیجه آن هم خیلی اهمیت داشت. بر همین اساس تمرینات در بخش تفنگ بادی پیگیری شد. بنابراین از این پس تمرینات بیشتر در بخش تفنگ خفیف پیگیری خواهد شد که در این بخش هم به آمادگی برسیم.

تمرین بدون فشنگ

احمدی تاکید کرد: شروع تمرینات خفیف اینطور نیست که خیلی سریع با فشنگ کار کنیم. احتمالا تمرینات خفیف به حالت خشک و استقامتی است و فعلا تمرین با فشنگ نخواهیم داشت. ظاهرا بعد از اینکه ترکیب تیم مشخص شد، فشنگ در اختیار ملی پوشان گذاشته می شود.

از وضعیت فشنگ بی اطلاعم

این تیرانداز در مورد وضعیت فشنگ و اینکه ظاهرا همچنان مشکل کمبود آن حس می شود، خاطرنشان کرد: بهتر است در این زمینه از مربیان سئوال کنید. من خیلی اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم. فقط می دانم از اردوهای قبل تمرینات خفیف به صورت خشک و استقامتی و بدون فشنگ آغاز شده است. آنطور که می گویند ظاهرا آنقدر فشنگ نداریم تا تمام اعضای تیم بتوانند با آن تمرین کنند. بعد از اینکه ترکیب مشخص شد، فشنگ در اختیارشان گذاشته می شود. در هر صورت بهتر است در این زمینه از مربیان و مسئولان بپرسید.

مسابقات باشگاهی تا آخر بهمن ماه تمام می شود

وی همچنین در مورد مسابقات باشگاهی تیراندازی گفت: پنجشنبه و جمعه همین هفته مسابقات لیگ برگزار می شود. این آخرین هفته رقابت ها است و با انجام دیدارهای این هفته، تکلیف قهرمان در هر دو بخش زنان و مردان مشخص می شود. از سه هفته دیگر هم رقابت های قهرمانی کشور در دو بخش تپانچه و بادی آغاز می شود. در کل تا آخر بهمن ماه مسابقات داخلی به طور کامل تمام می شود.

تاثیر حضور لازلو در تیراندازی ایران غیرقابل انکار است

الهه احمدی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص «لازلو» مربی پیشین تیم ملی تیراندازی که مدتی است با فدراسیون ایران قطع همکاری کرده و تأثیری که حضور این مربی در اوضاع تیراندازی ایران داشت، گفت: قطعاً حضور لازلو در ایران تأثیر زیادی روی تیراندازی و تیم ملی داشت. البته نه اینکه صرفاً حضور وی باعث پیشرفت های اخیر شده باشد. درواقع باید اینطور گفت حضور سیدمهدی هاشمی در رأس فدراسیون تیراندازی و دیدگاه هایی که داشت خیلی خوب بود. همکاری با لازلو کمک کرد تا این دیدگاه ها بهتر به نتیجه برسد.

لازلو خودش می خواست برود اما نه به خاطر مسائل مالی

این ورزشکار المپیکی با تأکید بر اینکه به طور حتم در موفقیت تمام تیراندازان، حضور لازلو یک پای ثابت بوده است، اظهار داشت: این که گفته می شود قطع همکاری لازلو با تیراندازی ایران به دلیل مسائل مالی بوده، درست نیست. لازلو از ایران رفت فقط به خاطر اینکه قراردادش تمام شد و اصلاً قصد تمدید آن را نداشت. این تصمیمی بود که وی از خیلی وقت پیش گرفته بود.

احمدی در این رابطه این طور توضیح داد: قرارداد اولیه لازلو تا المپیک لندن بود؛ بعد از آن دوره بازی ها این مربی خودش تمایل داشت که با تیراندازی ایران ادامه همکاری داشته باشد و این همکاری را طبق یک قرارداد رسمی تا المپیک ریو ادامه داد. اما قبل از آغاز بازی های ریو اعلام کرده بود که دیگر نمی خواهد به طور رسمی حرفه مربیگری را ادامه دهد و قصد دارد بیشتر استراحت کند. به هر حال لازلو مربی جوانی نیست. سن و سال بالایی دارد وطی 40 سال گذشته به طور متوالی مربیگری کرده است.

احمدی با بیان اینکه ترک ایران از سوی لازلو با اوضاع مالی نامناسب فدراسیون تیراندازی همزمان شده بود، خاطرنشان کرد: همین مسئله باعث شد تا این مربی با طلب به همکاری خود پایان دهد اما این موضوع دلیلی بر قطع همکاری او نبود. لازلو مربی پرثمری برای تیراندازی ایران بود.

لازلو در کشورش ماهیگیری می کند!

وی در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان با لازلو درارتباط هستید؟ افزود: اخیراً با او تماس داشتم. او فعلا فعالیت خیلی جدی در تیراندازی فعالیت ندارد. اصلا جایی فعالیت ندارد که بخواهد جدی باشد. تا جایی هم که می دانم با یک آکادمی تیراندازی در کشور خودش همکاری دارد و در حال ماهیگیری است!

ملی پوش تیرانداز ایران در توضیح این موضوع گفت: لازلو همیشه تصوری که از آرامش و آسودگی خیال داشت این بود که ماهیگیری کند. همه می دانیم ماهیگیری با آرامش و آسودگی فکر و خیال انجام می شود. آخرین باری که من با او صحبت کردم اوایل سال میلادی جدید بود. لازلو در صحبت هایش گفت که در حال استراحت است. من بر همین اساس می گویم که ماهیگیری می کند.

برای تیراندازی ایران مربی خارجی بهتر است یا ایرانی؟

«در مجموع و با توجه به شرایط کلی تیراندازی ایران گزینه ایرانی را برای هدایت تیم ملی مناسب می بینید یا خارجی؟» الهه احمدی در پاسخ به این پرسش گفت: تا وقتی من مربی نشوم نمی توانم اظهارنظر دقیقی در این باره داشته باشم. قطعاً هر فردی از تجربه خود در مسیر تیراندازی کمک خواهد کرد. نه می توانیم با قاطعیت بگوییم گزینه خارجی به درد نمی خورد نه می توانیم بگوییم گزینه داخلی صلاحیت ندارد. باید شرایط به طور کلی سنجیده شود. در مجموع اینکه تا وقتی یک ورزشکار هستم وارد مسائلی که به من مربوط نمی شود و از عمق ماجرای آنها بی خبر هستم نمی شوم و اظهار نظری در رابطه با آنها نخواهم داشت.

تیراندازی ایران مربیان خوبی دارد

وی در این رابطه یادآور شد: به طور کلی تیراندازی ایران ورزشکاران مستعدی دارد. البته چینی ها واقعا همیشه جزو بهترین ها هستند و یک پای مدال آوری در المپیک به حساب می آیند. کشورهایی مانند آلمان و آمریکا هم همین پتانسل را دارند اما در ایران هم استعداد تیراندازی قابل توجه است و به همان اندازه که ورزشکاران خوبی داریم قطعاً مربیان خوبی هم داریم.

شرایطم نسبت به سال هایی که سهمیه المپیک گرفتم، سخت تر شده است

احمدی گفت: شرایط تیراندازی ایران با ۸ سال یا ۴ سال پیش که من برای المپیک لندن و ریو کسب سهمیه کردم اصلا قابل مقایسه نیست. رقیبان بیشتر شده اند و شرایط تیراندازی روز به روز سخت تر می شود. از طرفی شرایط زندگی خود من هم سخت تر می شود. درست است که تجربه من نسبت به سال های قبل بیشتر شده اما شرایط دیگر هم در تیراندازی و نتیجه گیری در آن خیلی نقش دارد. تیراندازی ارتباط مستقیمی با شرایط فکری و ذهنی دارد. تلاشم این است که مدال المپیک بگیرم اما در تیراندازی واقعا هیچ چیز مشخص نیست. باید کسب سهمیه کنم و بعد از آن برای مدال تمرینات و تلاشم را ادامه دهم. این برنامه من است و برای آن تلاش می کنم.

رقابت با کشورهای گمنام

در رشته ای مانند وزنه برداری خیلی مسائل قابل پیش بینی است. وضعیت اوزان و اینکه حریفان اصلی در هر وزن چه نفراتی هستند، مشخص بوده و به همین دلیل نتیجه گیری در این رشته تا حدی مشخص است اما در تیراندازی این طور نیست. کشورهای گمنامی بودند که طی چند سال گذشته پیشرفت کردند و واقعا مطرح شدند. باید با آنها رقابت کنیم. پیشرفت این کشورها تا حدی بوده که حتی چین هم باید با آنها رقابت کند. در کل اینکه باید تلاش کنیم و امیدوار باشیم. ان شاءالله بتوانیم به اهداف و برنامه هایمان برسیم.