خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت استان گلستان حدود یک میلیون و ۸۶۸ هزارو ۸۱۹ نفر است که ۸۷۱ هزار و ۵۴۶ در روستاها زندگی می کنند.

با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت استان گلستان در روستا زندگی می کنند، توسعه پایدار روستاها و ایجاد درآمد اقتصادی با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های هر روستا یکی از نقاط کلیدی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

هم اکنون ۴۰ دستگاه اجرایی در امور روستایی دارای وظیفه هستند و اداره کل روستایی و امور شورایی استانداری به عنوان دستگاه هماهنگ کننده بین سایر دستگاه ها از جمله تعاون، جهادکشاورزی، بهزیستی، میراث فرهنگی و گردشگری و... است.

با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان در خصوص طرح ها و برنامه های اقتصادی برای توسعه روستاهای گلستان و همچنین اشتغال و کارآفرینی در حوزه روستاهای استان به گفتگو نشستیم.

علی نصیبی با یادآوری اینکه در ده‌های اخیر اولویت با توسعه عمرانی روستاها بوده به خبرنگار مهر اظهار کرد: در واقع تا حدود سه سال قبل توسعه روستاها با ارائه خدمات زیرساختی، آسفالت، تلفن و برق و ... مترادف بود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان با یک‌سویه خواندن این نگاه به روستاها و با بیان اینکه با این رویکرد به خیلی از حوزه های توسعه روستاها توجه نمی شد و این امر آسیب بزرگی بود، گفت: از حدود سه سال قبل توجه دولت به توسعه اقتصادی روستاها معطوف شد.

توسعه اقتصادی روستاهای گلستان در اولویت برنامه ها

وی با یادآوری اینکه هم اکنون ۴۶.۷ درصد جمعیت استان در روستاها ساکن هستند، افزود: در حال حاضر توسعه اقتصادی روستاها یکی از اولویت های ما در اداره کل روستایی و امور شوراهاست.

در ارائه تسهیلات روستایی علاوه بر تولید می بایست به بحث فروش تولیدات و تسهیل در صدور مجوزها و آموزش توجه بیشتری داشته باشیم وی به برنامه های استان در حوزه کارآفرینی و اشتغال روستایی اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون اصطلاح «روستای بدون بیکار» در گلستان رواج پیدا کرده که به اعتقاد من باید روستاهای کارآفرین به آن ها اتلاق شود.

نصیبی از روستای وامنان بخش چشمه ساران آزادشهر، عطاآباد بخش مرکزی آق قلا و محمدآباد بخش مرکزی گرگان به عنوان روستاهای کارآفرین نام برد و اضافه کرد: با مطالعاتی که در حوزه این اداره کل در حال انجام است دریافته ایم که در این روستاها عده ای در یک صنعت محور شده اند و آن صنعت در روستا رونق گرفته است.

وی تصریح کرد: ما برداشت مان این است هرچه دولت کمتر مداخله کند بهتر است؛ هرچند برخی از دستگاه های دولتی تلاش دارند خودشان را در اشتغال ایجاد شده در روستاهایی مانند عطاآباد دخیل کنند اما واقعیت این است که عطاآباد از طریق سیر مردمی و بر اساس فرهنگ همان روستا مسیر خودش را پیدا کرده است.

نیازمند ارائه آموزش های نوین به کارآفرینان هستیم

وی با تاکید بر اینکه باید از مداخله های بی برنامه در زمینه اقتصاد روستاها در گلستان پرهیز کنیم، متذکر شد: برای رونق اشتغال روستایی در گلستان علاوه بر ارائه هدفمند تسهیلات مالی، مستلزم ارائه آموزش های نوین به کارآفرینان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات هستیم.

نصیبی تاکید کرد: در ارائه تسهیلات علاوه بر تولید می بایست به بحث فروش تولیدات توجه ویژه داشته باشیم و از مداخله های بی حساب و کتاب بپرهیزیم و به تسهیل در صدور مجوزها و آموزش توجه بیشتری داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید بعد از ارائه تسهیلات به کارآفرینان آن ها را رها کنیم، خاطرنشان کرد: علاوه بر نظارت بر هزینه کرد تسهیلات باید همراهی و همکاری با کارآفرینان حتی در فروش محصولات وجود داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان به تسهیلات موجود برای اشتغال و کارآفرینی در روستاهای استان هم اشاره و بیان کرد: در حال حاضر هم معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و هم سازمان شهرداری ها و دهیاری های با انعقاد تفاهم نامه به بحث اشتغال و کارآفرینی روستایی ورود کرده اند.

وی به جزییات این تفاهم نامه ها هم اشاره کرد و گفت: هم اکنون پست بانک به دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری که می خواهند فعالیت اقتصادی انجام دهند، تسهیلات با سود هشت درصد و یکسال تنفس پرداخت می کند.

نصیبی با بیان اینکه هم اکنون برای پرداخت تسهیلات ساخت رستوران در روستای گز شرقی و ابریشم بافی روستای زینب آباد رامیان موافقت شده است، افزود: همچنین با این تسهیلات برای تعدادی از دهیاری های استان ماشین آلات عمرانی تهیه کرده ایم که تا ۱۰ روز آینده توزیع می شود.

وی اضافه کرد: همچنین دهیاری های استان می توانند با شراکت با افراد حقیقی و حقوقی تا سه برابر بودجه تحقق یافته دهیاری در سال قبل، تسهیلات کارآفرینی دریافت کنند.

۱۰۰ درصد اعتبار مناطق کمتر توسعه یافته استان جذب شد

وی با این توضیح که باید سهم مشارکت دهیاری ۵۱ درصد و افراد حقیقی و حقوقی ۴۹ درصد باشد، ادامه داد: همچنین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تفاهم نامه ای را برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صنایع تبدیلی، تکمیلی بخش کشاورزی با بانک کشاورزی منعقد کرد که موفق شدیم ۱۰۰ درصد این اعتبار را جذب کنیم.

نصیبی با این توضیح که سهم هر استان بر اساس جمعیت ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته و ضریب بیکاری تعیین می شد، گفت: سهم گلستان از این تسهیلات دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود که ۱۰۰ درصد آن را جذب کردیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تفاهم نامه دیگری از سوی معاونت توسعه روستایی از طریق صندوق توسعه ملی با عاملیت پست بانک منعقد شد و پنج میلیارد و ۵۰ میلیون تومان برای اجرای طرح های زیست محیطی، منابع طبیعی، شیلات، خدمات میکانیزه کشاورزی، گلخانه و روش های نوین آبیاری در مناطق کمتر توسعه یافته گلستان، تسهیلات پرداخت شود.

بعضی از بانک ها برای ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران روستایی به دنبال وثایق شهری هستند و به اعتقاد ما این امر منطقی نیست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان با بیان اینکه تاکنون سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از این تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است، تصریح کرد: همچنین پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی از طریق بانک پارسیان برای گلستان در نظر گرفته شده که پنج درصد سود را معاونت توسعه روستایی و پنج درصد آن را ستاد اجرایی فرمان امان و بنیاد برکت پرداخت می کند.

وی یادآور شد: استان گلستان می توانست برای دریافت این تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی تا سقف ۱۵ میلیارد تومان پرونده بدهد که تاکنون ۱۸ میلارد تومان پرونده داده ایم.

به گفته نصیبی همچنین بر اساس تفاهم نامه بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بنیاد علوی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان، تسهیلات کارآفرینی با سود هشت درصد در روستاها پرداخت می شود که سهم گلستان از این تسهیلات ۴۰ میلیارد تومان برای سال ۹۵ و ۹۶ بود (هرسال ۲۰ میلیارد تومان) که ما به طور قانونی می توانستیم ۶۰ میلیارد تومان طرح معرفی کنیم که تاکنون ۹۰ میلیارد تومان طرح معرفی کرده ایم.

روند کند بررسی پرونده ها در بانک

وی روند کند بررسی پرونده ها در بانک را یکی از مشکلات در این حوزه دانست و بیان کرد: بعضی از بانک ها برای ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران روستایی به دنبال وثایق شهری هستند و به اعتقاد ما این امر منطقی نیست.

نصیبی با بیان اینکه تاکنون گلستان در حوزه مبلغ طرح های مصوب در زمینه اشتغال روستایی رتبه پنجم کشور را داراست، گفت: آمار جدیدی از میزان پرداخت تسهیلات بانک ها نداریم اما ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات تفاهم نامه معاونت روستایی و بنیاد علوی منجر به ایجاد یک هزار و ۱۰۰ شغل در گلستان می شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان به محور اصلی طرح های معرفی شده به بانک ها هم اشاره و تصریح کرد: بیشتر طرح های اشتغال و کارآفرینی استان در بخش گردشگری، کشاورزی و صنایع وابسته به آن و همچنین صنایع روستایی بوده و تاکنون بخش گردشگری بیشترین تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی را دریافت کرده است.