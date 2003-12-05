بازي بزرگ به نفع صنام تمام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" ديدارحساس تيمهاي صباباتري، صنام، ديروزدرتالاربسكتبال مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزارشد كه طي اين ديدار نزديك تيم صنام موفق شد با حساب 58 - 56 حريف خود را از پيش روبردارد. دراين مسابقه صمد نيكخواه ، بهرامي، آيدين كبيروسامان ويسي ازبهترين بازيكنان تيم صنام بودند. صباباتري نزديكترين رقيب صنام تا هفته نهم درحال حاضربا دوشكست مكان سوم جدول را دراختياردارد.

درسايرديدارها ذوب آهن اصفهان دريك بازي يكطرفه ميزبان خود راه آهن تهران را با حساب 102 - 57 شكست دهد. هما تهران با غلبه برقائم الرضا دراصفهان كاربزرگي انجام داد، اين مسابقه نزديك 61 - 59 به سود تيم ميهمان خاتمه يافت. درشيراز، پگاه اين شهريك پيروزي شيرين برابرايران نارا به دست آورد تا با ثبت نتيجه 59 - 41 به بازيهاي آينده با اميدواري بيشتري نگاه كند. پيكان تهران نيزدريك ديداربرتر برابرنگارسنگ شهركرد به برتري 97 - 58 دست يافت.

همچنين ديدارتيمهاي پتروشيمي بندرامام وشهرداري گرگان كه قراربود ديروزدربندرامام برگزارشود، به دليل شرايط نامساعد جوي و عدم امكان پروازگرگاني ها به زمان ديگري موكول شد.