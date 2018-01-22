آغاز بیست و یکمین دوره ازدواج دانشجویی از فردا

حجت الاسلام محمد خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ثبت نام بیست و یکمین مراسم ازدواج دانشجویی تا امروز گفت: تا امروز ۱۶ هزار زوج برای مراسم بیست و یکمین دوره ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: براساس تفاهم نامه هایی که با برخی از ارگان ها داشته ایم، سهمیه هایی در قالب دانشجویی به آنها ارائه شده مانند کاروان دانشجویی پرستاران که قرار است این دانشجویان نیز در این دوره از ازدواج دانشجویی شرکت کنند.

رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کشور خاطرنشان کرد: بیست و یکمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی کشور از فردا سوم بهمن ماه ۹۶، با اعزام اولین کاروان از زوج های دانشجو کار خود را به میزبانی مشهدالرضا(ع) آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین حدود هشت هزار زوج دانشجو که در مراسم سال گذشته ثبت نام کرده و موفق به تشرف نشده اند و سه هزار زوجی که سال گذشته ثبت نام کرده اما مدارکشان تایید نشده است، می توانند تاپایان بهمن ماه با ارائه مدارک خود به دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها و انتخاب کاروان به مشهدمقدس مشرف شوند.

رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کشور ادامه داد: زوج های دانشجویی که تا کنون موفق به ثبت نام نشده اند تا ۳۰ بهمن ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سایت www.ezdevaj.org برای حضور در این مراسم ثبت نام کنند.

وی با تشکر ویژه از آستان قدس رضوی به دلیل همکاری با ستاد ازدواج دانشجویی ادامه داد: کاروان های دانشجویی مانند سال های گذشته در ابتدای حضور در مشهد مقدس به زیارت امام رضا (ع) مشرف می شوند.

وی ادامه داد: برنامه ها در سه گروه برنامه های ویژه حرم مطهر، کارگاه های آموزشی و نیز برنامه های فرهنگی متنوع برای این دانشجویان برنامه ریزی شده بود. در بخش برنامه های حرم، حجج الاسلام قرائتی، راشدی یزدی، ماندگاری، و پناهیان سخنرانی خواهند داشت.

خادمی ادامه داد: برگزاری کارگاه های کاربردی توسط اساتید حوزه خانواده، مسابقات قرآنی و فرهنگی از جمله برنامه های دیگری است که برای زوج های دانشجو برگزار می شود.