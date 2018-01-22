لغو روادید میان ایران و بلاروس بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر‎ محمد شریعتمداری امروز در افتتاحیه چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی با جمهوری بلاروس با بیان اینکه از اینکه بدون تردید روابط سیاسی بین دو کشور و اراده مستحکم رهبران دو کشور و گسترش همه جانبه مناسبات ایران و بلاروس و تلاش بی وقفه مسئولان در به تحقق رساندن اهداف رهبران دو کشور در همکاری گسترده در حوزه سیاسی در منطقه و جهان یکی از مهمترین پتانسیل ما برای توسعه همه جانبه ایران و بلاروس خواهد بود، اظهارداشت:ما باید تلاش کنیم همانطور که در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه سیاسی روابط خوبی بین ایران و بلاروس برقرار است، روابط اقتصادی را همپای روابط سیاسی رشد و توسعه دهیم.

وزیر صنعت تصریح کرد: اگرچه در گذشته قدم های خوبی برداشته شده، اما کافی نیست.

شریعتمداری با بیان اینکه ایران با دنیای خارج در هر سال بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار تبادل دارد، گفت: براساس اطلاعات ما سطح همکاری‌های ایران و بلاروس ۱۶۰ میلیون دلار است.

وی اظهارامیدواری کرد: کمیسیون مشترک دوره پیشرو که در آغاز راه دولت دوازدهم هستیم، بتواند قدم‌های موثری در جهت گسترش روابط ایران و بلاروس بردارد.

شریعتمداری با بیان اینکه خوشحال هستم که کمیسیون مشترک چهاردهم دارای نقشه راه برای توسعه همکاری دو کشور در سال‌های آتی است و نقشه راه برای همکاری سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ طراحی شده است، گفت:این نقشه راه همکاری گوناگونی در زمینه مسایل سیاسی، سرمایه گذاری، تجارت، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش، علوم و فناوری و هم انرژی است، در این نقشه راه بر تشکل سالانه کارگروه‌های تخصصی همکاری دو کشور برای پیگیری موضوعات دو جانبه تاکید شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در عین حال خوشحال هستیم که امروز روابط اقتصادی کشور ما ایران با کشور دوست جمهوری بلاروس از سطح همکاری ساده تجاری به سمت همکاری فنی و مهندسی توسعه یافته است.

وی خطاب به وزیر صنایع بلاروس افزود: با توجه به حضور شما که در سطوح اجرایی در حوزه فعالیت‌های صنعتی دارای تجارت زیادی هستید، امیدواریم شاهد همکاری های عملیاتی گسترده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر همکاری های ایران و بلاروس از سطح همکاری های ساده به سطح همکاری های سطح بالا درحوزه فنی و مهندسی ارتقا یافته که قدم موثری است.

وی با اشاره به اینکه همکاری های خوبی در حوزه صنعت میان دو کشور آغاز شده است، ادامه داد:ساخت کامیون، تجهیزات و ماشین آلات معدنی در دستور کار است و در آینده برای ساخت اتوبوس های برقی نیز اقدام می شود. حمایت دولت و وزارت صنایع بلاروس از همکاری های مشترک ایران خودرو و یونیسون و تقویت این همکاری ها مورد تاکید است و امیدوار هستیم این شرکت مشترک صادرات محصولات تولیدی خود را به اوراسیا ارتقا دهد.



شریعتمداری با بیان اینکه در تولید تجهیزات پزشکی پتانسیل ها و توانمندی های خوبی داریم، اظهار داشت: شرکت های ایرانی در زمینه تولید دارو با حمایت وزارت بهداشت بلاروس می توانند همکاری کنند.

وی با روابط کارگزاری بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به رفع تحریم ها و وجود زمینه های مناسب همکاری می تواند روابط کارگزاری بانک های دو کشور را ارتقا داد.

وزیر صنعت افزود: بانک توسعه صادرات ایران حدود 50 میلیون یورو خط اعتباری برای صادرات کالاهای ایران به بلاروس اختصاص داده که امیدواریم در این مورد بلاروس همکاری های لازم را انجام دهد.

وی همچنین به فرآیند صدور ویزا اشاره کرد و گفت: باید برای صدور ویزا بخصوص برای نیروی کار متخصص مورد نیاز در پروژه های مشترک تسهیلات لازم اعمال شد و لغو روادید میان دو کشور بررسی شود.