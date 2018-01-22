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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین:

۵۰۰ هکتار از گندم زارهای آبی قزوین با سیستم بارانی آبیاری شد

۵۰۰ هکتار از گندم زارهای آبی قزوین با سیستم بارانی آبیاری شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: در سال زراعی جاری ۵۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی گندم آبی این شهرستان با سیستم بارانی و نواری آبیاری شده است.

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای سیستم های نوین آبیاری  در اراضی کشاورزی  باعث افزایش بهره وری آب می شود.

وی افزود: در سال زراعی جاری  ۷ هزار و ۴۰۰ هکتار گندم آبی  و ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت شده است.

به گفته علیخانی؛ کل سطح زیر کشت مزارع گندم این شهرستان  بصورت مکانیزه کشت شده است.

وی خاطر نشان کرد : در سال زراعی جاری ۹۰۰ تن بذر گواهی شده در بین کشاورزان گندم کار این شهرستان توزیع شد.

علیخانی تصریح کرد:با توجه به اینکه این شهرستان بستر مستعدی برای  کشت گندم دارد بهمین منظور در راستای ارتقاء دانش علمی و عملی کشاورزان و بهره برداران؛ آموزش فنی و کلاس های ترویجی جهت انتقال یافته های نوین در طول دوره رشداین محصول برگزار شده است.

کد مطلب 4206640

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