۵۰۰ هکتار از گندم زارهای آبی قزوین با سیستم بارانی آبیاری شد

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی باعث افزایش بهره وری آب می شود.

وی افزود: در سال زراعی جاری ۷ هزار و ۴۰۰ هکتار گندم آبی و ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت شده است.

به گفته علیخانی؛ کل سطح زیر کشت مزارع گندم این شهرستان بصورت مکانیزه کشت شده است.

وی خاطر نشان کرد : در سال زراعی جاری ۹۰۰ تن بذر گواهی شده در بین کشاورزان گندم کار این شهرستان توزیع شد.

علیخانی تصریح کرد:با توجه به اینکه این شهرستان بستر مستعدی برای کشت گندم دارد بهمین منظور در راستای ارتقاء دانش علمی و عملی کشاورزان و بهره برداران؛ آموزش فنی و کلاس های ترویجی جهت انتقال یافته های نوین در طول دوره رشداین محصول برگزار شده است.