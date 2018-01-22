مسئولان روحیه انقلابی گری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی لشگری پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های دهه فجر فردیس که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به فتنه انگیری دشمنان انقلاب اسلامی، اظهار کرد: باید برای نهادینه کردن انقلاب اسلامی میان قشر جوان از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم.

وی با اشاره به اینکه انقلاب مانند قطاری در حال حرکت است، گفت: دشمنان انقلاب از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به کشور ایران غفلت نمی کنند باید مراقب جریان نفوذ دشمن باشیم.

سرهنگ لشگری با اشاره به اهمیت انقلابی گری مسئولان کشور، تاکید کرد: مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند تا در حق مردم اجحاف نشود.

وی با اشاره به ترغیب مردم به برگزاری جشن های انقلاب و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: دشمن لحظه ای از پای نمی نشیند و هر لحظه برای اقدام علیه کشور برنامه ریزی می کند.

فرمانده سپاه فردیس افزود: اگر بتوانیم انقلاب را در جامعه نهادینه کنیم، مردم خود برای برگزاری جشن انقلاب پای کار می آیند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه های گرامیداشت دهه فجر در مدارس، خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانان سرمایه های انقلاب هستند و آموزش و آگاهی بخشی به آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

فرمانده سپاه فردیس تصریح کرد: تجدید میثاق با آرمان های امام و انقلاب، دیدار با خانواده های شهدای انقلاب، فضاسازی و آذین بندی مدارس با همکاری دانش آموزان، شرکت بسیجیان در نماز جمعه و غیره از برنامه های سپاه و بسیج در ایام دهه فجر خواهد بود.