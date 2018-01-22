به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، به مناسبت سالروز ولادت خجسته حضرت زینب(س) و نخستین ‌سالگرد راه‌اندازی محفل طنز «قندشکن»، یازدهمین دوره این محفل ادبی شامگاه چهارم بهمن‌ماه با حضور طنزپردازان و علاقه‌مندان به طنز در نارنجستان هنر حوزه هنری یزد برگزار می‌شود.

در این محفل شاعران و طنزپردازان آثار منثور و منظوم خود را با موضوعات آزاد و آقازادگی برای حاضران قرائت می‌کنند و کاستی‌ها را با زبان شیرین طنز به چالش می‌کشند.

در پایان این محفل نیز مانند دوره‌های گذشته به اثر برتر از نگاه مهمان ویژه و کارشناس برنامه جایزه‌ای اهدا خواهد شد.

معرفی کتاب و بداهه‌گویی از دیگر برنامه‌های این محفل است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار طنز خود را برای ارائه در محافل ماهانه طنز «قندشکن» به رایانامه qandshekan@gmail.com ارسال کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۶۲۳۱۴۰۰ داخلی ۲۶ تماس بگیرند.

محفل یازدهم، ساعت ۱۹ چهارشنبه هفته‌جاری در حوزه هنری یزد واقع در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی پذیرای عموم علاقه‌مندان است.