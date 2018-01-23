هوش مصنوعی به زودی ذهن انسان ها را می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، دستاوردهای دنیای هوش مصنوعی روز به روز در حال افزایش است و عرضه های متنوعی مانند گوشی های هوشمند، لوازم خانگی و غیره را درمی نوردد. اما اینکه هوش مصنوعی قادر به خواندن ذهن انسان باشد، پدیده ای منحصر به فرد و بی سابقه محسوب می شود.

دانشمندان ژاپنی می گویند برای اولین بار سیستم هوش مصنوعی طراحی کرده اند که قادر به درک امواج مغزی ذهن افراد است. آنها می گویند سیستم یادشده بر اساس تفکرات ذهن هر فرد می تواند تصویری را ترسیم کند. البته تصویر یادشده صرفا با هدف ساده سازی فعالیت های مغزی رسم می شود و نمی تواند نمایانگر تمامی فعل و انفعالات ذهنی پیچیده ذهن باشد.

این محققان نمونه هایی از این تصاویر ترسیم شده توسط سیستم هوش مصنوعی مذکور را نیز منتشر کرده اند که در آنها تصاویری از طبیعت و حروف الفبای انگلیسی که افراد در ذهن خود به آنها فکر می کرده اند قابل مشاهده است.

تکمیل این سیستم رویای درک نیات افراد بدون برقراری هرگونه ارتباط دوطرفه را ممکن می سازد. به بیان دیگر سیستم مذکور به اشخاص کمک می کند تا ماشین ها و تفکرات دیگر انسان ها را به طور آنی و بدون گفتگو یا حتی نگاه کردن به آنها بفهمند.

البته در چنین شرایطی حریم شخصی و امنیت انسان ها به طور جدی به خطر می افتد و زمینه برای برخوردهای جدی و حتی آغاز جنگ جهانی سوم ممکن می شود.